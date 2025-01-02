İslam Memiş tarih vererek uyardı: "Elimde TL olsa alırdım"
Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, 2025 yılına dair altın, dolar, Euro ve borsa hakkında önemli öngörülerde bulundu. Memiş, özellikle 20 Ocak 2025 tarihine dikkat çekerek, gram altının ilerleyen dönemde 4000-4500 TL seviyelerine ulaşabileceğini belirtti. İşte ayrıntılar...
Finansal analist İslam Memiş, kişisel YouTube kanalında 2025 yılına ilişkin altın, dolar, Euro ve borsa beklentilerini paylaştı. Memiş, özellikle 20 Ocak 2025 tarihine vurgu yaparak, yatırımcıların stratejik adımlar atmaları gerektiğini belirtti.
Altın Alımı İçin Uygun Zaman mı?
Memiş, ons altının şu anda 2600-2658 dolar bandında işlem gördüğünü ve yakın vadede bu seviyelerde yatay bir seyir izlemesini beklediğini ifade etti. Ayrıca, 20 Ocak 2025 tarihinde Donald Trump’ın başkanlık görevine başlamasıyla birlikte piyasalarda önemli hareketlilik yaşanabileceğini dile getirdi.
Gram altın ile ilgili öngörülerini de paylaşan Memiş, şunları söyledi:
"Eğer bugün cebimde nakit olsaydı, hiç tereddüt etmeden altın almayı tercih ederdim. 2025 yılı içinde gram altının 4000-4500 TL seviyelerine ulaşmasını öngörüyorum."
Finansal analist İslam Memiş, dolar yatırımı konusunda yatırımcılara uyarılarda bulunarak dövizin uzun vadeli bir yatırım aracı olarak değerlendirilmemesi gerektiğini belirtti.
Bununla birlikte, Euro-Dolar paritesinde Euro’nun daha avantajlı bir seçenek olduğunu ifade etti:
"Euro ticareti yapanlar için bugünkü 36,84 TL seviyesi hâlâ cazip. 2025 yılında Euro/TL’nin 40 TL’yi aşmasını bekliyorum."
Dolar için ise mevcut durumun piyasa müdahaleleriyle kontrol edildiğini söyleyen Memiş, baskılamanın devam ettiğini vurguladı.
Borsa İstanbul’da Pozitif Beklentiler
Memiş, Borsa İstanbul için iyimser tahminlerde bulunarak yükseliş trendinin süreceğini ifade etti:
"Borsa İstanbul’da 9900 puanın altındaki her seviye yatırım için bir fırsat sunuyor. 2025 yılı genelinde borsa için pozitif bir tablo öngörüyorum," dedi.
2025’te Fiyat Yerine Miktar Öncelikli
Yatırım stratejileri hakkında önerilerde bulunan Memiş, 2025 yılında odak noktasının fiyatlardan çok varlık miktarını artırmak olması gerektiğini belirtti:
- Önemli olan elinizdeki varlıkların miktarını artırabilmek. Yıla 100 gram altınla başladıysanız, yıl sonunda bunu 200 grama çıkarmayı hedefleyin. Asıl mesele budur.
20 Ocak ve sonrası i̇çin kritik süreç
Memiş’e göre, 20 Ocak 2025, piyasalarda hareketliliğin başlayacağı önemli bir tarih. Trump’ın başkanlık koltuğuna oturmasıyla birlikte:
ABD-Çin ticaret savaşları,
Avrupa’daki gümrük vergileri,
Jeopolitik riskler daha net bir şekilde değerlendirilebilecek.
Bitcoin ve kripto yatırımları
Kripto paralar hakkında da değerlendirmelerde bulunan Memiş şunları vurguladı:
- 10 bin dolarlık Bitcoin yatırımınızı 20 bin dolara çıkarabilir misiniz? Fiyata değil, varlık miktarına odaklanın.