İslam Memiş tarih vererek uyardı: "Elimde TL olsa alırdım"

Borsa İstanbul’da Pozitif Beklentiler

Memiş, Borsa İstanbul için iyimser tahminlerde bulunarak yükseliş trendinin süreceğini ifade etti:

"Borsa İstanbul’da 9900 puanın altındaki her seviye yatırım için bir fırsat sunuyor. 2025 yılı genelinde borsa için pozitif bir tablo öngörüyorum," dedi.