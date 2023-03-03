İslam Memiş: "Tüm ülkelerde değer kazanacak"
Yaptığı tahminlerle gündeme gelen Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Memiş, altın, gümüş, döviz ve borsa yatırımcısını yakından ilgilendiren tavsiyede bulundu. Memiş, "Tüm ülkelerde değer kazanacak" dediği yatırım tavsiyesini açıkladı.
Yatırımcıların yakından takip ettiği isimlerden olan Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, yatırımcılara yeni tavsiyelerde bulundu.
Altın, gümüş, döviz ve borsa yatırımcılarının tamamını kapsayan tavsiyede bulunan Memiş, dikkati çeken ifadeler kullandı. Memiş, yatırımcılara; "Tüm ülkelerde değer kazanacak" açıklamasında bulundu.
"DÜŞEN FAİZ, ENFLASYON VE DEPREM ARSA TALEPLERİNİ ARTIRDI"
tv100.com’daki köşe yazısında Memiş, şu ifadeleri kullandı:
- Düşen faiz, enflasyon ve deprem arsa taleplerini artırdı. Talep o kadar çok ki konut yatırımını geçti.
"TÜM ÜLKELERDE TOPRAK DEĞER KAZANACAK"
Deprem öncesinde takibe aldığı arsa fiyatlarında artış olduğunun altını çizen Talep arttı, arsa fiyatları uçtu! başlıklı köşe yazısında İslam Memiş, sözlerine şöyle devam etti:
- Dövizim, altınım, gümüşüm, borsada hissem var satıp almalı mıyım? sorusunun ise son iki yıldır belirttiğim gibi bu sorunun cevabı bende "EVET."
- Sadece Türkiye’de değil, tüm ülkelerde toprak değer kazanacak.
"UZUN VADE İÇİN İMAR BEKLENMESİ TARLALARA OLAN TALEBİ ARTIRIR"
- Kuraklık ve kıtlık ekonomisi, tarım arazilerine; yüksek konut fiyatları ve ev alma sorunu, imarlı arsalara; küçük miktarlı yatırımların değerlendirilmesi, uzun vade için imar beklenmesi tarlalara olan talebi artırır.
- Yeni açıklanacak yasalar, kurallar, düzenlemeler, arsa fiyatlarındaki fiyatı bu yıl bize daha net gösterecektir.