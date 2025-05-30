İslam Memiş uyardı: Altın fiyatı için rekor tahmini! Tarih ve rakam verdi
Altın fiyatları, gümrük vergilerine ilişkin endişelerin azalmasıyla birlikte dört gün üst üste düşüş yaşadı. Güvenli liman talebindeki zayıflama, altında baskı yaratırken, gram altın da bu hareketten olumsuz etkilendi.
Yatırımcılar hem gram hem de ons altındaki kritik destek ve direnç seviyelerini yakından takip ediyor. Analistler, ABD Merkez Bankası’nın (FED) “bekle-gör” politikası izlemeye devam edeceğini öngörüyor.
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş ise, piyasadaki mevcut durumu değerlendirdi ve altının önümüzdeki dönemde yeni rekor seviyeler görebileceğini söyledi.
Hafta boyunca yatay seyreden altın fiyatları, özellikle çeyrek ve tam altına yönelen küçük yatırımcıların ilgisini çekti.
Peki, altın yatırımcıları için alım fırsatı geldi mi? Kritik seviyeler neler? İslam Memiş, yatırımcıların bilmesi gereken detayları paylaştı.
Bu hafta ons altın fiyatları Perşembe günü 3.270 dolara kadar geriledi.
Gümrük vergilerindeki endişelerin azalması ve ABD Uluslararası Ticaret Mahkemesi’nin, eski Başkan Donald Trump’ın gümrük tarifeleri konusunda yetkisini aştığına dair kararı, değerli metaller üzerinde satış baskısını artırdı. Bu gelişmelerle altın, dört gün üst üste değer kaybı yaşadı.
Mayıs ayı Federal Rezerv toplantı tutanaklarında, yetkililerin ekonomik belirsizlikler nedeniyle temkinli duruşlarını sürdürdüğü vurgulandı. Ayrıca, Fed’in değerli metallere uygulanan gümrük vergilerini kaldırmasının ardından, ABD’nin İsviçre’ye yaptığı altın ihracatındaki artış dikkat çekti.
Gram altın ise küresel piyasalardaki gelişmelere paralel olarak haftayı yatay geçirdi.
Kapalıçarşı’da 4.100 ile 4.200 TL arasında dalgalanan gram altın, şu sıralar serbest piyasada 4.145 TL seviyelerinde işlem görüyor.
İslam Memiş, altındaki teknik düzeltmenin ve satış baskısının sürdüğünü belirtirken, ons altında 3.180, 3.150 ve 3.050 dolar seviyelerinin destek noktaları olduğunu söyledi.
Kritik direnç ise 3.330 dolar seviyesinde bulunuyor. Gram altın için ise fiyatların 4.100 TL’nin altına inmesi alım fırsatı olarak değerlendiriliyor.
Memiş, yılın ikinci yarısında ons altında 3.500 dolar, gram altında ise 4.500 TL seviyelerinin gündemde olduğunu belirterek, yatırımcılara son bir alım fırsatının kapıda olduğunu işaret etti.
Piyasada işlem gören güncel altın fiyatları şu şekilde:
Gram altın: 4.152 TL
Çeyrek altın: 6.731 TL
Yarım altın: 13.462 TL
Cumhuriyet altını: 27.551 TL
Ons altın: 3.295 dolar