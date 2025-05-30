İslam Memiş uyardı: Altın fiyatı için rekor tahmini! Tarih ve rakam verdi

Altın fiyatları, gümrük vergilerine ilişkin endişelerin azalmasıyla birlikte dört gün üst üste düşüş yaşadı. Güvenli liman talebindeki zayıflama, altında baskı yaratırken, gram altın da bu hareketten olumsuz etkilendi.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Yayınlanma: Güncellenme:
İslam Memiş uyardı: Altın fiyatı için rekor tahmini! Tarih ve rakam verdi - Resim: 1

Yatırımcılar hem gram hem de ons altındaki kritik destek ve direnç seviyelerini yakından takip ediyor. Analistler, ABD Merkez Bankası’nın (FED) “bekle-gör” politikası izlemeye devam edeceğini öngörüyor.

1 18
İslam Memiş uyardı: Altın fiyatı için rekor tahmini! Tarih ve rakam verdi - Resim: 2

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş ise, piyasadaki mevcut durumu değerlendirdi ve altının önümüzdeki dönemde yeni rekor seviyeler görebileceğini söyledi.

2 18
İslam Memiş uyardı: Altın fiyatı için rekor tahmini! Tarih ve rakam verdi - Resim: 3

Hafta boyunca yatay seyreden altın fiyatları, özellikle çeyrek ve tam altına yönelen küçük yatırımcıların ilgisini çekti.

3 18
İslam Memiş uyardı: Altın fiyatı için rekor tahmini! Tarih ve rakam verdi - Resim: 4

 Peki, altın yatırımcıları için alım fırsatı geldi mi? Kritik seviyeler neler? İslam Memiş, yatırımcıların bilmesi gereken detayları paylaştı.

4 18
İslam Memiş uyardı: Altın fiyatı için rekor tahmini! Tarih ve rakam verdi - Resim: 5

Bu hafta ons altın fiyatları Perşembe günü 3.270 dolara kadar geriledi.

5 18
İslam Memiş uyardı: Altın fiyatı için rekor tahmini! Tarih ve rakam verdi - Resim: 6

Gümrük vergilerindeki endişelerin azalması ve ABD Uluslararası Ticaret Mahkemesi’nin, eski Başkan Donald Trump’ın gümrük tarifeleri konusunda yetkisini aştığına dair kararı, değerli metaller üzerinde satış baskısını artırdı. Bu gelişmelerle altın, dört gün üst üste değer kaybı yaşadı.

6 18
İslam Memiş uyardı: Altın fiyatı için rekor tahmini! Tarih ve rakam verdi - Resim: 7

Mayıs ayı Federal Rezerv toplantı tutanaklarında, yetkililerin ekonomik belirsizlikler nedeniyle temkinli duruşlarını sürdürdüğü vurgulandı. Ayrıca, Fed’in değerli metallere uygulanan gümrük vergilerini kaldırmasının ardından, ABD’nin İsviçre’ye yaptığı altın ihracatındaki artış dikkat çekti.

7 18
İslam Memiş uyardı: Altın fiyatı için rekor tahmini! Tarih ve rakam verdi - Resim: 8

Gram altın ise küresel piyasalardaki gelişmelere paralel olarak haftayı yatay geçirdi.

8 18
İslam Memiş uyardı: Altın fiyatı için rekor tahmini! Tarih ve rakam verdi - Resim: 9

Kapalıçarşı’da 4.100 ile 4.200 TL arasında dalgalanan gram altın, şu sıralar serbest piyasada 4.145 TL seviyelerinde işlem görüyor.

9 18
İslam Memiş uyardı: Altın fiyatı için rekor tahmini! Tarih ve rakam verdi - Resim: 10

İslam Memiş, altındaki teknik düzeltmenin ve satış baskısının sürdüğünü belirtirken, ons altında 3.180, 3.150 ve 3.050 dolar seviyelerinin destek noktaları olduğunu söyledi.

10 18
İslam Memiş uyardı: Altın fiyatı için rekor tahmini! Tarih ve rakam verdi - Resim: 11

Kritik direnç ise 3.330 dolar seviyesinde bulunuyor. Gram altın için ise fiyatların 4.100 TL’nin altına inmesi alım fırsatı olarak değerlendiriliyor. 

11 18
İslam Memiş uyardı: Altın fiyatı için rekor tahmini! Tarih ve rakam verdi - Resim: 12

Memiş, yılın ikinci yarısında ons altında 3.500 dolar, gram altında ise 4.500 TL seviyelerinin gündemde olduğunu belirterek, yatırımcılara son bir alım fırsatının kapıda olduğunu işaret etti.

12 18
İslam Memiş uyardı: Altın fiyatı için rekor tahmini! Tarih ve rakam verdi - Resim: 13

Piyasada işlem gören güncel altın fiyatları şu şekilde:

13 18
İslam Memiş uyardı: Altın fiyatı için rekor tahmini! Tarih ve rakam verdi - Resim: 14

Gram altın: 4.152 TL

14 18
İslam Memiş uyardı: Altın fiyatı için rekor tahmini! Tarih ve rakam verdi - Resim: 15

Çeyrek altın: 6.731 TL

15 18
İslam Memiş uyardı: Altın fiyatı için rekor tahmini! Tarih ve rakam verdi - Resim: 16

Yarım altın: 13.462 TL

16 18
İslam Memiş uyardı: Altın fiyatı için rekor tahmini! Tarih ve rakam verdi - Resim: 17

Cumhuriyet altını: 27.551 TL

17 18
İslam Memiş uyardı: Altın fiyatı için rekor tahmini! Tarih ve rakam verdi - Resim: 18

Ons altın: 3.295 dolar

18 18
islam memiş ekonomi altın fiyatı