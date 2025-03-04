İslam Memiş uyardı: Altın mı Bitcoin mi? Bu yıl hangi yatırım aracı kazandıracak?
Altın ve kripto para piyasalarında büyük mücadele! 2025 yılı, altın ve Bitcoin yatırımcıları için hareketli başladı. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altın ve kripto para yatırımcılarını uyararak piyasadaki son gelişmeleri değerlendirdi. Yatırımcıları ilerleyen süreçte neler bekliyor?
Ekonomim'e göre, altın piyasalarında son aylarda büyük bir yükseliş yaşandı. Ons altın, kasım ayında öngörüldüğü gibi 3.050-3.080 dolar seviyelerine ulaşması beklenirken, hızlı yükseliş sonrası dalgalanmalar başladı.
İslam Memiş’e göre, ons altın geçtiğimiz hafta 2.955 dolara kadar yükseldikten sonra 2.834 dolar seviyesine gerileyerek 121 dolar değer kaybetti.
Haftayı 2.857 dolardan tamamlayan altının kısa vadede 2.830-2.880 dolar bandında dalgalanması bekleniyor. Daha uzun vadede ise 2.770-2.720 dolar seviyelerinin kritik olduğu ifade ediliyor.
Yıl içinde ons altının yeniden 3.050-3.080 dolar seviyesine çıkacağını öngören Memiş, asıl kritik seviyenin 3.080 dolar olduğunu belirtti.
Eğer ticaret savaşları, ABD Merkez Bankası (Fed) ile Donald Trump arasında yaşanan gerilim ve küresel ekonomik kriz beklentileri derinleşirse, altının 3.200-3.500 dolar seviyelerine ulaşması mümkün olabilir.
BITCOIN'DE YÜKSELİŞ BEKLENİYOR
Kripto para piyasalarında da hareketlilik sürüyor. Bitcoin, geçtiğimiz aylarda yaşadığı büyük düşüşlerin ardından toparlanmaya başladı.
Şubat ayında 102.584 dolar seviyesine kadar yükselen Bitcoin, 78.171 dolara kadar gerileyerek %17,21 oranında değer kaybetmişti. Ancak hızla toparlanarak 86 bin dolara yükseldi.
İslam Memiş, mart ayında Bitcoin’in yeniden 104 bin dolar seviyesine taşınabileceğini öngörüyor. ABD Başkanı Donald Trump’ın cuma günü gerçekleştireceği kripto para zirvesinde vereceği mesajların Bitcoin piyasasında belirleyici olacağını ifade etti.
ALTIN MI BITCOIN Mİ? YATIRIMCILAR NE YAPMALI?
Altın ve Bitcoin piyasalarındaki bu dalgalanmalar, yatırımcıları ikiye bölmüş durumda. Memiş’e göre, 2025 yılı boyunca altın ve Bitcoin arasında büyük bir mücadele yaşanacak.
“Altın-Bitcoin savaşı 2025 yılı boyunca devam edeceğinden dolayı yatırımcıların altın ve Bitcoin’lerini elinden çıkarmamaları mantıklı olacaktır.” diyen Memiş, geçen hafta altından çıkıp Bitcoin’e yönelen yatırımcıların doğru bir hamle yaptığını belirtti.
İkinci rauntta Bitcoin’in kazanacağını düşündüğünü söyleyen Memiş, yatırımcıların piyasalardaki dalgalanmalara karşı dikkatli olması gerektiğini vurguladı. Altının ve Bitcoin’in uzun vadede kazançlı olabileceğini belirten uzman, her iki piyasadaki gelişmelerin yakından takip edilmesi gerektiğini ifade etti.
İşte güncel altın fiyatları:
Gram Altın: 3.385,44 TL (Son 24 saatte %-0,04 değişim)
Çeyrek Altın: 5.575,91 TL (Son bir haftada %-3,03 değişim)
Yarım Altın: 11.151,83 TL (Son bir haftada %-3,03 değişim)
Tam Altın: 22.235,45 TL (Son bir haftada %-3,03 değişim)
Ons Altın: $2.891,65 (Son 24 saatte %0,03 değişim)
22 Ayar Bilezik: 3.110,23 TL (Son bir haftada %-3,03 değişim)