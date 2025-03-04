İslam Memiş uyardı: Altın mı Bitcoin mi? Bu yıl hangi yatırım aracı kazandıracak?

İkinci rauntta Bitcoin’in kazanacağını düşündüğünü söyleyen Memiş, yatırımcıların piyasalardaki dalgalanmalara karşı dikkatli olması gerektiğini vurguladı. Altının ve Bitcoin’in uzun vadede kazançlı olabileceğini belirten uzman, her iki piyasadaki gelişmelerin yakından takip edilmesi gerektiğini ifade etti.