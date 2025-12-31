İslam Memiş uyardı: Altın ve gümüşle vedalaşma vakti gelebilir

İslam Memiş’ten 2026 uyarısı

Altın ve gümüş için bir dönem sona mı eriyor?

Finans Analisti İslam Memiş, 2025’in son işlem gününü TGRT Haber’e özel değerlendirdi. Yılın ikiye ayrılacağını söyleyen Memiş, altın, gümüş, borsa, kripto ve döviz için kritik yol haritası açıkladı.