İslam Memiş uyardı: Altın ve gümüşle vedalaşma vakti gelebilir
Finans Analisti İslam Memiş, 2026’nın ikiye ayrılacağını belirterek altın ve gümüşte yılın ikinci yarısında değer kaybı ihtimaline karşı yatırımcıları uyardı.
İslam Memiş’ten 2026 uyarısı
Altın ve gümüş için bir dönem sona mı eriyor?
Finans Analisti İslam Memiş, 2025’in son işlem gününü TGRT Haber’e özel değerlendirdi. Yılın ikiye ayrılacağını söyleyen Memiş, altın, gümüş, borsa, kripto ve döviz için kritik yol haritası açıkladı.
2025’te şampiyon: Gümüş
Altını geride bırakan kazanç oranı.
Gümüşün gram fiyatı yüzde 200, ons fiyatı yüzde 170’e yakın kazanç sağladı. “Altından daha fazla kazandırdı, zincirlerini kırdı” dedi. Gram altın yüzde 110, ons altın yüzde 77 civarında getiri sundu.
Kısa vadede satış ve düzeltme
Gümüşte acele etmeyin.
Bugün altın fiyatlarının yüzde 5 satıcılı olduğunu belirten Memiş, Çin ve Türkiye piyasaları arasındaki dengenin sağlanmasıyla kar satışlarının sürdüğünü ifade etti. Kısa vadede teknik düzeltmenin tamamlanmadığını vurguladı.
İlk yarıda yeni rekor beklentisi
Altın ve gümüş için yükseliş ihtimali.
2026’nın ilk yarısında gram altında 120 TL’nin, ons gümüşte 80 doların kritik direnç olarak takip edileceğini söyleyen Memiş, değerli metallerin yılın ilk döneminde yukarı yönlü hareket edebileceğini belirtti.
İkinci yarıda tablo değişiyor
Birikimi olan bozdurmaya hazırlanabilir.
Memiş’e göre altın ve gümüş 2026’nın ikinci yarısında mola verecek ve değer kaybetme ihtimali artacak. Buna karşılık uzun vadeli yatırımcıların kademeli biriktirme stratejisini sürdürmesi gerektiğini söyledi.
Döviz ve enflasyon beklentileri
Dolar ve Euro için üst seviyeler masada.
Doların 2025’te yüzde 22, Euro’nun ise yüzde 32 getirdiğini hatırlatan Memiş, 2026’da dolar/TL’nin 50 TL’yi, Euro/TL’nin ise 60 TL’yi aşabileceğini söyledi. Enflasyon düşüşünün ve kredi genişlemesinin borsaya pozitif yansımasını bekliyor.
(Yatırım tavsiyesi olmamakla birlikte) ilk yarıda sepetin yüzde 50’sinin altın-gümüş-platin-paladyuma ayrılabileceğini belirten Memiş, ikinci yarıda değerli metallerle “vedalaşıp” borsa ve kriptoya ağırlık verileceğini ifade etti.