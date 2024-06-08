İslam Memiş uyardı! "Altında tufan yaklaşıyor"

Altın ve para piyasası uzmanı İslam Memiş açıklama yapmaya devam ediyor. Memiş, "Tufan yaklaşıyor" dedi...

# Altın # ekonomi # islam memiş
Editör: Yağmur Biçen
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İslam Memiş uyardı! "Altında tufan yaklaşıyor" - Resim: 1

Gram altında düşüş sürüyor. Gram Altın fiyatı, anlık olarak 2.405,24 TL'ye karşılık gelmekte. Gram Altın son 24 saat içerisinde yüzde -2,30, son bir haftada ise yüzde -0,29 oranında değişti. Gram Altın, 09.05.2024 tarihinde 2.540,49 TL ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı. Altın ve Para Piyasaları uzmanı İslam Memiş, altındaki bu düşüşe dikkat çekerek yatırımcıları uyardı.

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İslam Memiş uyardı! "Altında tufan yaklaşıyor" - Resim: 2

Memiş'in sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle:

Altın ve gümüş Ons ve gram tarafta son güzelliklerini yapıyor.

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İslam Memiş uyardı! "Altında tufan yaklaşıyor" - Resim: 3

İki haftadır belirttiğim gibi bayrama kadar işinizi görüp tatile öyle çıkın. Bu sessizliğin arkası tûfan.

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İslam Memiş uyardı! "Altında tufan yaklaşıyor" - Resim: 4

İki haftadır beklediğimiz seviyeler Ons gümüş 29,50 $ (gerçekleşti, ikinci kez beklerim) Ons altın 2.280 $ (az kaldı) Gramları takip edenler onsları takip etmeli. 2.280 $ bekleyenler hazır olsun.

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