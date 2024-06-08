İslam Memiş uyardı! "Altında tufan yaklaşıyor"
Altın ve para piyasası uzmanı İslam Memiş açıklama yapmaya devam ediyor. Memiş, "Tufan yaklaşıyor" dedi...
Gram altında düşüş sürüyor. Gram Altın fiyatı, anlık olarak 2.405,24 TL'ye karşılık gelmekte. Gram Altın son 24 saat içerisinde yüzde -2,30, son bir haftada ise yüzde -0,29 oranında değişti. Gram Altın, 09.05.2024 tarihinde 2.540,49 TL ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı. Altın ve Para Piyasaları uzmanı İslam Memiş, altındaki bu düşüşe dikkat çekerek yatırımcıları uyardı.
Memiş'in sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle:
Altın ve gümüş Ons ve gram tarafta son güzelliklerini yapıyor.
İki haftadır belirttiğim gibi bayrama kadar işinizi görüp tatile öyle çıkın. Bu sessizliğin arkası tûfan.
İki haftadır beklediğimiz seviyeler Ons gümüş 29,50 $ (gerçekleşti, ikinci kez beklerim) Ons altın 2.280 $ (az kaldı) Gramları takip edenler onsları takip etmeli. 2.280 $ bekleyenler hazır olsun.