İslam Memiş uyardı! "Altında tufan yaklaşıyor"

Gram altında düşüş sürüyor. Gram Altın fiyatı, anlık olarak 2.405,24 TL'ye karşılık gelmekte. Gram Altın son 24 saat içerisinde yüzde -2,30, son bir haftada ise yüzde -0,29 oranında değişti. Gram Altın, 09.05.2024 tarihinde 2.540,49 TL ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı. Altın ve Para Piyasaları uzmanı İslam Memiş, altındaki bu düşüşe dikkat çekerek yatırımcıları uyardı.