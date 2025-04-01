İslam Memiş uyardı: İşte altın yatırımında doğru bilinen yanlışlar ve tehlikeler

Finans analisti İslam Memiş, altın yatırımı konusunda sıkça karşılaşılan yanlışları ve gelecekteki olası tehditleri açıkladı.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
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İslam Memiş uyardı: İşte altın yatırımında doğru bilinen yanlışlar ve tehlikeler - Resim: 1

Özellikle gram altın yerine ons altın fiyatlarının takip edilmesi gerektiğini vurgulayan Memiş, 2025'in ilk çeyreğinde ons altının yüzde 13, gram altının ise yüzde 16-17 değer kazandığını belirtti. 

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İslam Memiş uyardı: İşte altın yatırımında doğru bilinen yanlışlar ve tehlikeler - Resim: 2

Altın fiyatlarının jeopolitik riskler, uluslararası belirsizlikler ve merkez bankalarının müdahaleleri ile şekillendiğini ifade eden Memiş, fiziki altın güvenliği konusunun önemini de dile getirdi. Gelecekte altın piyasasında büyük değişikliklerin yaşanması bekleniyor.

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İslam Memiş uyardı: İşte altın yatırımında doğru bilinen yanlışlar ve tehlikeler - Resim: 3

Altın yatırımı hakkında doğru bilinen yanlışlar

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İslam Memiş uyardı: İşte altın yatırımında doğru bilinen yanlışlar ve tehlikeler - Resim: 4

İslam Memiş, altın yatırımında en sık yapılan yanlışlardan birinin gram altın ile ons altın arasındaki farkı göz ardı etmek olduğunu söyledi. 

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İslam Memiş uyardı: İşte altın yatırımında doğru bilinen yanlışlar ve tehlikeler - Resim: 5

"Altın yatırımında çoğu kişinin aklına gram altın gelir. Ancak bu doğru bir yaklaşım değil. Altının ons fiyatı ile gram fiyatı birbirinden tamamen farklıdır. Peki, neden ons altın takip edilmelidir?" diyerek bu konuyu açtı.

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İslam Memiş uyardı: İşte altın yatırımında doğru bilinen yanlışlar ve tehlikeler - Resim: 6

Memiş, 2025 yılının ilk çeyreğindeki performansları örnek vererek şu açıklamaları yaptı:

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İslam Memiş uyardı: İşte altın yatırımında doğru bilinen yanlışlar ve tehlikeler - Resim: 7

Gram altın %16-17 oranında bir getiri sağladı.
Ons altın ise %13 civarında bir artış gösterdi.
Her iki yatırım aracı da kazanç sağlasa da, uluslararası piyasalarda altın fiyatlarının ons üzerinden belirlendiğini hatırlatan Memiş, "Altın yükseldi" denildiğinde aslında ons altının fiyatının arttığının ifade edildiğini belirtti. 

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İslam Memiş uyardı: İşte altın yatırımında doğru bilinen yanlışlar ve tehlikeler - Resim: 8

Gram altının fiyatı hem ons altına hem de döviz kuruna bağlı olarak değiştiği için, yatırımcının doğru bir strateji izleyebilmesi adına ons fiyatını takip etmesinin şart olduğunu vurguladı.

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İslam Memiş uyardı: İşte altın yatırımında doğru bilinen yanlışlar ve tehlikeler - Resim: 9

Altın fiyatları neye bağlı olarak değişiyor?

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İslam Memiş uyardı: İşte altın yatırımında doğru bilinen yanlışlar ve tehlikeler - Resim: 10

İslam Memiş, altın fiyatlarının dünya genelindeki jeopolitik risklerden ve ekonomik belirsizliklerden etkilendiğini belirtti. Özellikle Trump'ın altın ithalatına vergi getirme ihtimalinin, Londra'daki altın rezervlerinin ABD'ye transfer edilmesine neden olduğunu ve bunun ons altın fiyatlarını bir ay içinde 350 dolar artırdığını söyledi.

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İslam Memiş uyardı: İşte altın yatırımında doğru bilinen yanlışlar ve tehlikeler - Resim: 11

"Bir kriz durumunda, dünya genelindeki tüm ülkeler fiziki altın talep ederse, ons altının fiyatı 10.000 dolara kadar yükselebilir mi?" diye de sordu.

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İslam Memiş uyardı: İşte altın yatırımında doğru bilinen yanlışlar ve tehlikeler - Resim: 12

ABD’nin altın rezervleri gerçek mi?

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İslam Memiş uyardı: İşte altın yatırımında doğru bilinen yanlışlar ve tehlikeler - Resim: 13

Resmi kayıtlara göre, ABD’nin 8.133 ton altın rezervi olduğu belirtiliyor. Ancak, bu verinin doğruluğu konusunda birçok ekonomist ve yatırımcı şüphe taşıyor. 

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İslam Memiş uyardı: İşte altın yatırımında doğru bilinen yanlışlar ve tehlikeler - Resim: 14

2025'te büyük bir ekonomik kriz beklenirken, ABD’nin altın rezervlerinin hazineye devredilmesi durumunda, ülkenin "Borçlarımızı ödeyemiyoruz" diyerek ekonomik bir çöküşe yol açabileceği öngörülüyor.

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İslam Memiş uyardı: İşte altın yatırımında doğru bilinen yanlışlar ve tehlikeler - Resim: 15

Fiziki altın mı dijital altın mı?

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İslam Memiş uyardı: İşte altın yatırımında doğru bilinen yanlışlar ve tehlikeler - Resim: 16

Son yıllarda fiziki altın ile dijital altın arasında büyük bir rekabetin yaşandığını belirten Memiş, yatırımcıların sistemin belirsizliklerinden korkarak fiziki altına yöneldiğini ancak burada güvenlik sorunlarının ortaya çıktığını söyledi. 

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İslam Memiş uyardı: İşte altın yatırımında doğru bilinen yanlışlar ve tehlikeler - Resim: 17

Fiziki altının saklanması, hırsızlık riski nedeniyle giderek daha zor hale geldi. Memiş, bunun için şu çözümleri sundu:

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İslam Memiş uyardı: İşte altın yatırımında doğru bilinen yanlışlar ve tehlikeler - Resim: 18

Banka kasaları: Ancak bazı yatırımcılar bankalara güvenmiyor.
Özel kasalar: Türkiye'de, 7/24 robotlarla korunan güvenli kasalar bulunuyor. Bu kasalar, fiziki altın için güvenli saklama alanı sağlıyor.

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İslam Memiş uyardı: İşte altın yatırımında doğru bilinen yanlışlar ve tehlikeler - Resim: 19

Altın piyasasında yeni yasaklar

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İslam Memiş uyardı: İşte altın yatırımında doğru bilinen yanlışlar ve tehlikeler - Resim: 20

Son yıllarda altın üretimiyle ilgili yeni yasaklar gündeme geldi. Geçtiğimiz yıl 0.25 ve 0.50 gram altınların üretimi ve satışı yasaklanmışken, bu yıl astar altın ve çekili altınlar da yasaklandı.

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İslam Memiş uyardı: İşte altın yatırımında doğru bilinen yanlışlar ve tehlikeler - Resim: 21

Bu yasaklar, özellikle düğünlerde ve özel günlerde küçük altın almak isteyenleri etkiliyor. Memiş, bu durumun kültürel bir soruna dönüşebileceğine dikkat çekti. "Altın üretimindeki yasaklar ekonomiye ne kazandırıyor? Eğer devlet dolandırıcılığı engellemek istiyorsa, internet üzerinden satılan sahte gram altınlara karşı daha etkili önlemler almalıdır," dedi.

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İslam Memiş uyardı: İşte altın yatırımında doğru bilinen yanlışlar ve tehlikeler - Resim: 22

Elinizdeki altın hayatınızı kurtarabilir

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İslam Memiş uyardı: İşte altın yatırımında doğru bilinen yanlışlar ve tehlikeler - Resim: 23

Fiziki altına sahip olmanın değerine de vurgu yapan Memiş, altının hiçbir merkez bankasına bağlı olmayan sınırlı bir varlık olduğunu belirtti. "Eğer büyük bir kriz yaşanırsa, elinizdeki altın hayatınızı kurtarabilir. Düşünün, bir felakette cebinizde bir külçe altın varsa, bu size çok büyük bir avantaj sağlayabilir. Bugün 375.000 TL değerinde olan 100 gram altını cebinizde taşıyabilirsiniz, ancak aynı değerde banknot taşımak için bir çuvala ihtiyacınız olur," diyerek altının sadece bir yatırım aracı değil, aynı zamanda ekonomik özgürlüğün bir simgesi olduğunu belirtti.

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İslam Memiş uyardı: İşte altın yatırımında doğru bilinen yanlışlar ve tehlikeler - Resim: 24

Gelecekte altın piyasasında büyük değişiklikler olacak. Elinizdeki altının kıymetini bilin

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Altın islam memiş