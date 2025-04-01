İslam Memiş uyardı: İşte altın yatırımında doğru bilinen yanlışlar ve tehlikeler
Finans analisti İslam Memiş, altın yatırımı konusunda sıkça karşılaşılan yanlışları ve gelecekteki olası tehditleri açıkladı.
Özellikle gram altın yerine ons altın fiyatlarının takip edilmesi gerektiğini vurgulayan Memiş, 2025'in ilk çeyreğinde ons altının yüzde 13, gram altının ise yüzde 16-17 değer kazandığını belirtti.
Altın fiyatlarının jeopolitik riskler, uluslararası belirsizlikler ve merkez bankalarının müdahaleleri ile şekillendiğini ifade eden Memiş, fiziki altın güvenliği konusunun önemini de dile getirdi. Gelecekte altın piyasasında büyük değişikliklerin yaşanması bekleniyor.
Altın yatırımı hakkında doğru bilinen yanlışlar
İslam Memiş, altın yatırımında en sık yapılan yanlışlardan birinin gram altın ile ons altın arasındaki farkı göz ardı etmek olduğunu söyledi.
"Altın yatırımında çoğu kişinin aklına gram altın gelir. Ancak bu doğru bir yaklaşım değil. Altının ons fiyatı ile gram fiyatı birbirinden tamamen farklıdır. Peki, neden ons altın takip edilmelidir?" diyerek bu konuyu açtı.
Memiş, 2025 yılının ilk çeyreğindeki performansları örnek vererek şu açıklamaları yaptı:
Gram altın %16-17 oranında bir getiri sağladı.
Ons altın ise %13 civarında bir artış gösterdi.
Her iki yatırım aracı da kazanç sağlasa da, uluslararası piyasalarda altın fiyatlarının ons üzerinden belirlendiğini hatırlatan Memiş, "Altın yükseldi" denildiğinde aslında ons altının fiyatının arttığının ifade edildiğini belirtti.
Gram altının fiyatı hem ons altına hem de döviz kuruna bağlı olarak değiştiği için, yatırımcının doğru bir strateji izleyebilmesi adına ons fiyatını takip etmesinin şart olduğunu vurguladı.
Altın fiyatları neye bağlı olarak değişiyor?
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İslam Memiş, altın fiyatlarının dünya genelindeki jeopolitik risklerden ve ekonomik belirsizliklerden etkilendiğini belirtti. Özellikle Trump'ın altın ithalatına vergi getirme ihtimalinin, Londra'daki altın rezervlerinin ABD'ye transfer edilmesine neden olduğunu ve bunun ons altın fiyatlarını bir ay içinde 350 dolar artırdığını söyledi.
"Bir kriz durumunda, dünya genelindeki tüm ülkeler fiziki altın talep ederse, ons altının fiyatı 10.000 dolara kadar yükselebilir mi?" diye de sordu.
ABD’nin altın rezervleri gerçek mi?
Resmi kayıtlara göre, ABD’nin 8.133 ton altın rezervi olduğu belirtiliyor. Ancak, bu verinin doğruluğu konusunda birçok ekonomist ve yatırımcı şüphe taşıyor.
2025'te büyük bir ekonomik kriz beklenirken, ABD’nin altın rezervlerinin hazineye devredilmesi durumunda, ülkenin "Borçlarımızı ödeyemiyoruz" diyerek ekonomik bir çöküşe yol açabileceği öngörülüyor.
Fiziki altın mı dijital altın mı?
Son yıllarda fiziki altın ile dijital altın arasında büyük bir rekabetin yaşandığını belirten Memiş, yatırımcıların sistemin belirsizliklerinden korkarak fiziki altına yöneldiğini ancak burada güvenlik sorunlarının ortaya çıktığını söyledi.
Fiziki altının saklanması, hırsızlık riski nedeniyle giderek daha zor hale geldi. Memiş, bunun için şu çözümleri sundu:
Banka kasaları: Ancak bazı yatırımcılar bankalara güvenmiyor.
Özel kasalar: Türkiye'de, 7/24 robotlarla korunan güvenli kasalar bulunuyor. Bu kasalar, fiziki altın için güvenli saklama alanı sağlıyor.
Altın piyasasında yeni yasaklar
Son yıllarda altın üretimiyle ilgili yeni yasaklar gündeme geldi. Geçtiğimiz yıl 0.25 ve 0.50 gram altınların üretimi ve satışı yasaklanmışken, bu yıl astar altın ve çekili altınlar da yasaklandı.
Bu yasaklar, özellikle düğünlerde ve özel günlerde küçük altın almak isteyenleri etkiliyor. Memiş, bu durumun kültürel bir soruna dönüşebileceğine dikkat çekti. "Altın üretimindeki yasaklar ekonomiye ne kazandırıyor? Eğer devlet dolandırıcılığı engellemek istiyorsa, internet üzerinden satılan sahte gram altınlara karşı daha etkili önlemler almalıdır," dedi.
Elinizdeki altın hayatınızı kurtarabilir
Fiziki altına sahip olmanın değerine de vurgu yapan Memiş, altının hiçbir merkez bankasına bağlı olmayan sınırlı bir varlık olduğunu belirtti. "Eğer büyük bir kriz yaşanırsa, elinizdeki altın hayatınızı kurtarabilir. Düşünün, bir felakette cebinizde bir külçe altın varsa, bu size çok büyük bir avantaj sağlayabilir. Bugün 375.000 TL değerinde olan 100 gram altını cebinizde taşıyabilirsiniz, ancak aynı değerde banknot taşımak için bir çuvala ihtiyacınız olur," diyerek altının sadece bir yatırım aracı değil, aynı zamanda ekonomik özgürlüğün bir simgesi olduğunu belirtti.
Gelecekte altın piyasasında büyük değişiklikler olacak. Elinizdeki altının kıymetini bilin