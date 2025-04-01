İslam Memiş uyardı: İşte altın yatırımında doğru bilinen yanlışlar ve tehlikeler

Fiziki altına sahip olmanın değerine de vurgu yapan Memiş, altının hiçbir merkez bankasına bağlı olmayan sınırlı bir varlık olduğunu belirtti. "Eğer büyük bir kriz yaşanırsa, elinizdeki altın hayatınızı kurtarabilir. Düşünün, bir felakette cebinizde bir külçe altın varsa, bu size çok büyük bir avantaj sağlayabilir. Bugün 375.000 TL değerinde olan 100 gram altını cebinizde taşıyabilirsiniz, ancak aynı değerde banknot taşımak için bir çuvala ihtiyacınız olur," diyerek altının sadece bir yatırım aracı değil, aynı zamanda ekonomik özgürlüğün bir simgesi olduğunu belirtti.