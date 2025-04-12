İslam Memiş yön değiştirdi: Altını olanlar dikkat!
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, yaptığı son açıklamayla yatırımcıları şaşırttı. Yıllardır altına yatırım yapılmasını öneren Memiş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla bu kez “satış zamanı geldi” dedi.
ABD Başkanı Donald Trump’ın Çin’e yönelik yüksek vergileriyle başlayan ticaret savaşı, küresel piyasalarda dalgalanmalara neden oldu.
Bu gelişmeler, İslam Memiş’in uzun süredir sürdürdüğü “altın alın” yönündeki tutumunu değiştirmesine yol açtı.
Memiş, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, bugüne dek “Nakite ihtiyacı olmayan altını tutsun” dediğini hatırlatarak, “Altın için satış zamanı gelmiştir” ifadelerini kullandı.
İşte dikkat çeken açıklamasından satır başları:
“Ticaret savaşlarının resmen başlaması, gümrük tarifeleriyle piyasaların manipüle edilmesi, küresel ekonomide belirsizliklerin artması ve fiziki altın talebindeki yükseliş, altının ons ve gram fiyatında yıllık beklentilerin sadece ilk 4 ayda gerçekleşmesine yol açtı.
Bu nedenle artık satış zamanı geldiğini düşünüyorum.”
Memiş’in bu açıklaması, yatırımcılar ve piyasa takipçileri arasında büyük yankı uyandırdı.
NOT: Yatırım tavsiyesi değildir.
Altın piyasasında hareketlilik devam ederken, işte güncel fiyatlar:
Gram altın satış fiyatı: 3.959,59 TL
Çeyrek altın satış fiyatı: 6.596,00 TL
Yarım altın satış fiyatı: 13.189,00 TL
Tam altın satış fiyatı: 26.006,59 TL