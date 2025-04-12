İslam Memiş yön değiştirdi: Altını olanlar dikkat!

“Ticaret savaşlarının resmen başlaması, gümrük tarifeleriyle piyasaların manipüle edilmesi, küresel ekonomide belirsizliklerin artması ve fiziki altın talebindeki yükseliş, altının ons ve gram fiyatında yıllık beklentilerin sadece ilk 4 ayda gerçekleşmesine yol açtı.