İslam Memiş’ten 2 mayıs uyarısı: Yön değişebilir!

Memiş, 2 Mayıs Cuma günü saat 15.30’da ABD’de açıklanacak olan tarım dışı istihdam verisine dikkat çekerek, “Bu veriden sonra ons altın ve Bitcoin gibi varlıklarda yeni bir yön kırılımı görebiliriz. Cuma gününe kadar piyasalar yatay hareket eder” dedi.