İslam Memiş’ten 2 mayıs uyarısı: Yön değişebilir!
Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, finansal piyasalarda hafta boyunca sakin bir seyir beklediğini ancak cuma günü açıklanacak verinin ardından dengelerin değişebileceğini söyledi.
Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, finansal piyasalarda hafta boyunca sakin bir seyir beklediğini ancak cuma günü açıklanacak verinin ardından dengelerin değişebileceğini söyledi. Özellikle 2 Mayıs Cuma gününe işaret eden Memiş, yatırımcıları uyardı.
Memiş, Borsa İstanbul’da satış baskısının sürdüğünü belirterek, “9000 puanın altına sarkarsa alım fırsatı oluşur. Bu seviyelerden giriş yapmayı değerlendiriyoruz” dedi.
“Dolar yatırım aracı değil”
Dolar/TL’nin 38,4 seviyelerinde stabil seyrettiğini vurgulayan Memiş, “Dolar bir ödeme aracıdır. Yatırım amacıyla değil, ticaret için kullanılmalı. 39’lu seviyeler yakında karşımıza çıkabilir” değerlendirmesinde bulundu.
Altın ve gümüşte sıkışma dikkat çekiyor
Altın fiyatlarında kısa vadeli düşüş beklentisini yineleyen Memiş, ons altının 3300-3360 dolar aralığında sıkıştığını belirterek, “3090 ve 3000 dolar altı seviyeler hâlâ masada” dedi.
Gram altının da 4110-4160 TL aralığında hareket ettiğini kaydeden Memiş, “Şu an 4145 TL seviyelerinde. Geçen hafta 4300 TL’ye kadar yükselmişti” ifadelerini kullandı.
Gümüşte ise toparlanma sinyalleri olduğunu ifade eden Memiş, ons gümüşün 33,24 dolar seviyesinde olduğunu belirtti.
Gram gümüşte yıl içinde 45-50 TL beklentisinin sürdüğünü söyledi.
Cuma gününe dikkat: Kritik veri açıklanacak
Memiş, 2 Mayıs Cuma günü saat 15.30’da ABD’de açıklanacak olan tarım dışı istihdam verisine dikkat çekerek, “Bu veriden sonra ons altın ve Bitcoin gibi varlıklarda yeni bir yön kırılımı görebiliriz. Cuma gününe kadar piyasalar yatay hareket eder” dedi.
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