İslam Memiş’ten 2 mayıs uyarısı: Yön değişebilir!

Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, finansal piyasalarda hafta boyunca sakin bir seyir beklediğini ancak cuma günü açıklanacak verinin ardından dengelerin değişebileceğini söyledi.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
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İslam Memiş’ten 2 mayıs uyarısı: Yön değişebilir! - Resim: 1

Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, finansal piyasalarda hafta boyunca sakin bir seyir beklediğini ancak cuma günü açıklanacak verinin ardından dengelerin değişebileceğini söyledi. Özellikle 2 Mayıs Cuma gününe işaret eden Memiş, yatırımcıları uyardı.

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İslam Memiş’ten 2 mayıs uyarısı: Yön değişebilir! - Resim: 2

Memiş, Borsa İstanbul’da satış baskısının sürdüğünü belirterek, “9000 puanın altına sarkarsa alım fırsatı oluşur. Bu seviyelerden giriş yapmayı değerlendiriyoruz” dedi.

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İslam Memiş’ten 2 mayıs uyarısı: Yön değişebilir! - Resim: 3

“Dolar yatırım aracı değil”

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İslam Memiş’ten 2 mayıs uyarısı: Yön değişebilir! - Resim: 4

Dolar/TL’nin 38,4 seviyelerinde stabil seyrettiğini vurgulayan Memiş, “Dolar bir ödeme aracıdır. Yatırım amacıyla değil, ticaret için kullanılmalı. 39’lu seviyeler yakında karşımıza çıkabilir” değerlendirmesinde bulundu.

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İslam Memiş’ten 2 mayıs uyarısı: Yön değişebilir! - Resim: 5

Altın ve gümüşte sıkışma dikkat çekiyor

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İslam Memiş’ten 2 mayıs uyarısı: Yön değişebilir! - Resim: 6

Altın fiyatlarında kısa vadeli düşüş beklentisini yineleyen Memiş, ons altının 3300-3360 dolar aralığında sıkıştığını belirterek, “3090 ve 3000 dolar altı seviyeler hâlâ masada” dedi. 

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İslam Memiş’ten 2 mayıs uyarısı: Yön değişebilir! - Resim: 7

Gram altının da 4110-4160 TL aralığında hareket ettiğini kaydeden Memiş, “Şu an 4145 TL seviyelerinde. Geçen hafta 4300 TL’ye kadar yükselmişti” ifadelerini kullandı.

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İslam Memiş’ten 2 mayıs uyarısı: Yön değişebilir! - Resim: 8

Gümüşte ise toparlanma sinyalleri olduğunu ifade eden Memiş, ons gümüşün 33,24 dolar seviyesinde olduğunu belirtti. 

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İslam Memiş’ten 2 mayıs uyarısı: Yön değişebilir! - Resim: 9

Gram gümüşte yıl içinde 45-50 TL beklentisinin sürdüğünü söyledi.

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İslam Memiş’ten 2 mayıs uyarısı: Yön değişebilir! - Resim: 10

Cuma gününe dikkat: Kritik veri açıklanacak

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İslam Memiş’ten 2 mayıs uyarısı: Yön değişebilir! - Resim: 11

Memiş, 2 Mayıs Cuma günü saat 15.30’da ABD’de açıklanacak olan tarım dışı istihdam verisine dikkat çekerek, “Bu veriden sonra ons altın ve Bitcoin gibi varlıklarda yeni bir yön kırılımı görebiliriz. Cuma gününe kadar piyasalar yatay hareket eder” dedi.

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İslam Memiş’ten 2 mayıs uyarısı: Yön değişebilir! - Resim: 12

Not: Bu haberde yer alan yorum ve analizler yatırım tavsiyesi değildir.

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