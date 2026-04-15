İslam Memiş’ten 22 Nisan uyarısı: Tahmin edilebilen piyasa dönemi bitti!
İslam Memiş, altın ve döviz piyasalarındaki rekorların ardından yatırımcıyı 22 Nisan tarihine karşı uyardı. Jeopolitik riskler nedeniyle tahmin edilebilir piyasa döneminin kapandığını belirten Memiş, Merkez Bankası’nın faiz kararına kadar "her an her şey olabilir” dedi.
PİYASALARDA DALGALANMA SÜRÜYOR
Küresel gerilimlerin arttığı dönemde yatırımcılar yön arayışına girdi. Finans Analisti İslam Memiş, altın ve döviz piyasalarındaki sert hareketlerin devam edebileceğine dikkat çekti.
ABD ile İran arasındaki gelişmeler piyasalarda belirleyici olmaya devam ediyor. Petrol fiyatları ve uluslararası dalgalanmalar yatırımcıların güvenli liman arayışını artırıyor.
ALTIN VE GÜMÜŞTE HAREKETLİLİK
Gram altın 7 bin 5 lira seviyesini gördükten sonra 6 bin 918 lira bandında işlem görüyor. Ons gümüş 81 doları test ederken, gram gümüş 116,31 lira seviyesinden gerileyerek 114,96 lirada dengelendi.
Dolar/TL 44,75 seviyesine çıkarak tarihi zirveyi gördü. Euro/TL ise 52,85 ile rekor kırdıktan sonra 52,76 seviyelerinde işlem gördü.
MEMİŞ’TEN DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMA
Piyasalardaki oynaklığa ilişkin değerlendirmede bulunan Memiş, şu ifadeleri kullandı:
"Ateşkes haberi geldi,15 gün içerisinde her gün farklı bir fiyatlama olacağını ifade etmiştik. Ve her gün farklı bir fiyatlama karşımızda durmaya devam ediyor. Altın gümüş tarafında hızlı bir toparlanma, petrol fiyatlarında hızlı bir düşüş tekrar yaşandı. Kalıcı bir anlaşma gelmeden her gün bu oynaklık devam edecektir. O yüzden kısa vadeli ve kaldırıçlı işlemlerden uzak durmak lazım. Bankaların altın talebi devam ediyor. Özellikle Çin başta olmak üzere altın talebinin devam ettiğini gözlemliyoruz.
Geleceğe dair altının yükseleceğine dair bir endişe söz konusu. Çin'in elindeki doları çıkarıp altına dönüyor olması konusunda da Artık dünya ülkeleri dolardan uzaklaşarak Çin Yuanı'nı tercih ediyorlar. Çin de bunu fırsata çeviriyor. Altın alımlarına devam ediyor. Bankalardaki 676 tonluk altının 22.5 tonu yurt dışı yerleşiklere ait. Bu yüzde 3.3'e tekabül ediyor."
GÖZLER 22 NİSAN'DA
Memiş, Merkez Bankası’nın faiz kararına dikkat çekerek şu değerlendirmeyi yaptı:
"Altın kısa kısa vadeli dalgalanmalar olsa da altının uzun vadede (gümüş ve diğer metaller de dahil) yine yukarı yönlü hareketler destekleniyor. FED'in piyasa politikalarındaki makas değişikliğini savaşla birlikte bekliyorduk. TCMB 22 Nisan'da bir faiz kararı açıklayacak.
Daha önceden tahmin edilebilir bir piyasa vardı ama şuanda tahmin edilen bir piyasa yok. Piyasalar için 1 gün bile artık çok uzun bir süre. Her an her şey olabilir. Son güne kadar beklemek lazım. Merkez Bankası o günkü koşullara göre cevap verecek."
YIL SONU BEKLENTİLERİ
Uzun vadeye ilişkin değerlendirmelerini de paylaşan Memiş şu ifadeleri kullandı:
"Borsa tarafında bu yıl sonuna kadar 16.000 puan seviyesinde, 20.000 puan seviyesindeki beklentimiz devam ediyor. Ara ara satışlar olacaktır savaş ortamında. Döviz tarafında aman aman bir yükseliş beklemiyoruz. Euroyu dolara kıyasla daha avantajlı görüyoruz. Altın gümüş tarafında yıl sonuna kadar yukarı yönlü hareketler beklemeye devam ediyoruz."