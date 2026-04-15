İslam Memiş’ten 22 Nisan uyarısı: Tahmin edilebilen piyasa dönemi bitti!

MEMİŞ’TEN DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMA

Piyasalardaki oynaklığa ilişkin değerlendirmede bulunan Memiş, şu ifadeleri kullandı:

"Ateşkes haberi geldi,15 gün içerisinde her gün farklı bir fiyatlama olacağını ifade etmiştik. Ve her gün farklı bir fiyatlama karşımızda durmaya devam ediyor. Altın gümüş tarafında hızlı bir toparlanma, petrol fiyatlarında hızlı bir düşüş tekrar yaşandı. Kalıcı bir anlaşma gelmeden her gün bu oynaklık devam edecektir. O yüzden kısa vadeli ve kaldırıçlı işlemlerden uzak durmak lazım. Bankaların altın talebi devam ediyor. Özellikle Çin başta olmak üzere altın talebinin devam ettiğini gözlemliyoruz.

Geleceğe dair altının yükseleceğine dair bir endişe söz konusu. Çin'in elindeki doları çıkarıp altına dönüyor olması konusunda da Artık dünya ülkeleri dolardan uzaklaşarak Çin Yuanı'nı tercih ediyorlar. Çin de bunu fırsata çeviriyor. Altın alımlarına devam ediyor. Bankalardaki 676 tonluk altının 22.5 tonu yurt dışı yerleşiklere ait. Bu yüzde 3.3'e tekabül ediyor."