İslam Memiş’ten 610 TL uyarısı: Gram altın alacaklar dikkat!
Altın piyasalarındaki işçilik maliyetleri el yakıyor. Uzman İslam Memiş, fiziki altın alımındaki gram başına 610 TL’lik ek maliyete karşı vatandaşı uyardı. Banka altın hesabı ve Darphane sertifikası alternatiflerini öne çıkaran Memiş, 'bu balonu patlattılar' diyerek kritik uyarılarda bulundu.
ALTINDA SERT DALGALANMA: VATANDAŞ TEDİRGİN
Altın fiyatları son dönemde hızlı iniş-çıkışlarla gündemde. Uzmanlar uzun vadeli pozisyon alınabileceğini belirtse de, kısa vadeli hareketler vatandaşta tedirginlik oluşturuyor.
Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, katıldığı canlı yayında altının kısa ve orta vadeli seyrine ilişkin değerlendirmelerini paylaştı.
Memiş, özellikle fiziki altın alımında oluşan ek maliyetlere dikkat çekerek, 1 kilo altın alımında vatandaşın ciddi bir fark ödemek zorunda kaldığını söyledi.
EK MALİYET
İslam Memiş, işçilik maliyetlerinin geldiği noktaya dair çarpıcı bir hesap yaptı.
Altındaki işçilik maliyetlerine değinen Memiş, bir kilo altın alırken vatandaşın 610 bin TL ek maliyet altına girdiğini söyledi. Bu kaba bir hesapla gram başına 610 TL ek satın alma maliyeti demek.
Söylediklerinin yatırım tavsiyesi olmadığının altını çizen Memiş'in öngörülerini paylaştı.
İnce işçiliği olmayan döküm altınlarda fahiş maliyetler üretildiğini belirten Memiş, şu ifadeleri kullandı:
ALTINDA SERT GERİ ÇEKİLME VE FIRSATÇILIK
"Gram altın tarafında 1200, ons altın tarafı 1200 dolarlık bir geri çekilme gördük. Ve haliyle orada yoğun bir talep oluştu. Herkes kuyumculara gitti ve fiziki altın talebinde bulundu.
Bunu da fırsat bilen fırsatçılar 1 kilogram altına 14 bin dolar işçilik koydular
O yüzden burada bir fırsatçılık yapıyorlar. İnsanları soyuyorlar yani. Müşteri olarak, vatandaş olarak, karşı karşıya kaldığımız durum bu."
“FİZİKİ ALTIN TARAFINDA BİR SOYGUN VAR”
İslam Memiş, bu ortamda fiziki altın yerine farklı seçeneklerin daha avantajlı olabileceğini dile getirdi.
Memiş, bankadan altın hesabı açmak veya Darphane’nin altın sertifikasını tercih etmenin daha uygun olacağını savunarak şu ifadeleri kullandı:
DARPHANE SERTİFİKASI DAHA UYGUN
"Şu anda fiziki altın tarafında bir soygun var.
Darphanenin altın sertifikasını alabilirsen, bu noktada bir aksiyon alırsan daha ucuza almış alıyorsun.
Muhtemelen de bu yılın yaz aylarında bu altın ithalatı yasağı kalkacak. Benim inancım bu yönde. Ve kalkması da lazım."
“SESSİZ SEDASIZ BİR VURGUN VAR”
"Vatandaşa benim söyleyebileceğim; böyle bir sessiz sedası bir vurgun var. Benim bu noktada dürüst bir vatan evladı olarak yapabileceğim ne?
Vatandaşları uyandırmak. Vatandaşlar altını bankadan alırsa, bankadan sertifika alırsa altını daha ucuza mal eder. Durum bu kadar basit ve bundan ibaret."
’BİR EV PARASI VERİRKEN 600 BİN LİRA DA EKSTRADAN VERİYORSUN’
"Gram başına 5 lira alırsın, helali hoş olsun. O kadar insanı istihdam ediyorsun, devlete millete vergi kazandırıyorsun.
Ama siz yani gram başı 14 dolar, bir kiloda 14 bin dolar. Yani kilo başına 610 bin 400 lira kazanıyorsun. Bizim itiraz ettiğimiz nokta burası.
Şimdi 1 kilo altın duyunca sevgili izleyen her şey. havada kalabilir, kafalarda oturmayabilir.
1 kilo altın eşittir bir daire. O parayla bir daire alıyorsun yani. Bir daire alırken de 610 bin 400 lira fazla para ödüyorsun. Durum aşağı yukarı bu."
İslam Memiş, açıklamasının sonunda işçilik maliyetlerinin bu seviyelerde devam etmesi halinde Darphane’nin devreye girebileceğini söyledi.
Memiş, olası müdahaleye ilişkin şu ifadeleri kullandı:
‘DARPHANE DEVREYE GİRMEK ZORUNDA KALACAK’
“Bu vurgunlar artık bitecek.
Herkesin kendine çeki düzen vermesi lazım.
Yoksa ne olacak? Darphane Genel Müdürlüğü devreye girecek; nasıl cumhuriyete altını basıyor, nasıl çeyrek yarım altını basıyor 24 ayar gram altın basmak zorunda kalacak.”