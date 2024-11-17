İslam Memiş'ten altın açıklaması geldi: 'Bedava'

İslam Memiş, altın ve gümüş yatırımcılarına önemli bir uyarıda bulundu. Altın fiyatlarındaki son düşüşe dikkat çekti. Memiş, Elinde altın bulunan yatırımcılara "Bu fiyattan satmayı bırakın" çağrısı yaparak sabırlı davrananların ilerleyen dönemde kazançlı çıkacağını vurguladı.

Memiş’in açıklamaları, piyasayı yakından takip edenler için yol gösterici oldu.

ALTINDAKİ YÜKSELİŞ DURDU

Altının fiyatı 2024'ün büyük bölümünde hiç bitmeyen bir fiyat artışındaydı. Yılı ons başına sadece 2.063,73 dolardan başlayan kıymetli metal, Ekim ayı sonlarında 2.700 dolar sınırını aştı. Birçok uzman, yıl sonu için 3.000 doları aşabileceğini tahmin etti. Ancak bu fiyat koşusu Kasım ayı başlarında sona erdi ve altın şu anda 2.600 doların altına geriledi.

Altın fiyatlarındaki düşüş, yatırımcıların stratejilerini yeniden şekillendirdi. Kimi panikleyip satış pozisyonuna geçti. Altın fiyatları konusunda ekonomist İslam Memiş’ten yatırımcılara yeni tavsiyeler geldi.

'DÜŞÜŞ TRENİ DEVAM EDİYOR'

İslam Memiş, Aralık​ ayını işaret ederek şöyle konuştu;

"Altın ve gümüş alacaklar hazır olun bu hafta sizin haftanız. Düşüş trendi devam ediyor. Özellikle elinde altın ya da gümüş bulunduran yatırımcılara kişisel öngörüm ben bu fiyatlardan kesinlikle altın satmak istemem. Aralık ayında özellikle altın ve gümüş fiyatlarında tekrar bir yükseliş trendi başlayacağını söylüyorum.

Bu düşüşün kalıcı olmadığını üzerine basa basa söylemek istiyorum. Elinde altın ya da gümüş bulunduran yatırımcı bu fiyattan satmayı bıraksın.

Eğer ekstra bir parası varsa maliyet yapabiliyorsa alım yapabiliyorsa en şanslı yatırımcı benim nazarımda. Elinde TL ya da dolar bulunduran yatırımcı da hem ons hem de gram altın tarafında muhteşem bir fırsat yakaladı.

Altın ve gümüş fiyatları benim paramla ucuz değil. Bedava. Bu cümleyi rahatlıkla kullanabiliyorum."