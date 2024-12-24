İslam Memiş'ten altın açıklaması: "Üstüne basa basa vurguluyorum 20 Ocak'a kadar süre var..."

Finans analisti İslam Memiş, Youtube kanalındaki "Bunlar için bekliyorum! | Bazı fırsatlar var!" isimli değerlendirme videosunda piyasalara dair tahminlerini paylaştı.

Açıklamalarının yatırım tavsiyesi olmadığının altını çizen İslam Memiş, şunları söyledi: Bu hafta sakin bir hafta Noel tatilinden dolayı. Sadece TCMB'nin faiz kararı var. Borsa İstanbul 9645 puanda. Borsadan korkmayın, tekrar 10 bini kırar, 10 bin 200'ü takip ederiz diyorum. Borsadaki yatırımcı arkadaşlarımızın çoğu da yanlış hisse senetlerini seçtikleri için bekliyorlar ve üzülüyorlar. Varlıklarını çeşitlendirselerdi, bu kadar üzülmeyeceklerdi.

İçeride borsa yatırımcısını üzenler de fazla. Bu süreçte ben 9645 puanda ama pozitif beklentim devam ediyor. 10 bin 200 öngörüm devam ediyor. 10 bin 200 gelince tekrar bir yoruma ihtiyaç olacak. Ardından yukarıda 10 bin 400 seviyesi olacak. TCMB faiz kararını görelim, metni görelim ondan sonra bakacağız.Dolar kuru yukarı yönlü hareketlerine devam ediyor. Döviz kurlarında yukarı yönlü hareketler bekliyoruz, düşük bir kur yok bizim nazarımızda.

Makas aralıkları da açık. Serbest piyasalarda 35.15-35.21 lira aralığında. Euro/TL kuru 36.82 TL. Dolardan destek alıyor. Yine yükseliş trendinde.Ons altın 2616 dolarda. Dün 2630 dolara kadar yükselmişti, buradan geri çekildi. Dar bant aralığına sıkıştı. 2580-2680 dolar aralığında oyalanıyor. Bu hafta özelinde 2608-2658 doları takip edeceğim.