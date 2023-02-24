İslam Memiş'ten altın için kritik tarih
Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, altın konusunda değerlendirmelerde bulundu. Memiş, altın yatırımcıları için alım tarihi için kritik uyarılar verdi.
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Merkez Bankası’nın faiz politikasında değişiklik yapıp yapmayacağı ise merak konusuydu. Merkez Bankası’nın Şubat ayı faiz kararı sonrası altında kısmi düşüş gerçekleşirken yatırımcı için kritik uyarılar geldi. Merkez Bankası, faiz kararını açıkladı ve politika faizi yüzde 9’dan yüzde 8,5’e indirildi.
İSLAM MEMİŞ DEĞERLENDİRDİ
Faiz indirim kararının para piyasalarını nasıl etkileyeceğini anlatan finans analisti İslam Memiş'ten önemli değerlendirmeler geldi.
O TARİHİ İŞARET ETTİ
Memiş, mayıs ayında ön görülen seçime kadar altın ve dövizde herhangi bir hareketlenme olmayacağını ancak Haziran itibariyle özellikle Euro’da bir yükseliş olacağını belirterek, altın almak için en doğru zamanın önümüzdeki bir iki ay olduğunun altını çizdi.
Kaynak: Medyatava