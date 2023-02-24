İslam Memiş'ten altın için kritik tarih

O TARİHİ İŞARET ETTİ

Memiş, mayıs ayında ön görülen seçime kadar altın ve dövizde herhangi bir hareketlenme olmayacağını ancak Haziran itibariyle özellikle Euro’da bir yükseliş olacağını belirterek, altın almak için en doğru zamanın önümüzdeki bir iki ay olduğunun altını çizdi.

Kaynak: Medyatava