İslam Memiş'ten altın için "olumsuz etkilenecek" uyarısı
Finans analisti İslam Memiş, gram altının 2023'ün ilk 3 ayındaki karnesini çıkardı. Memiş, gram altın için "olumsuz etkilenecek" dediği gelişmeyi aktarıp geleceğe ilişkin tahminini de aktardı.
Finans analisti İslam Memiş, gram altının 3 aylık karnesini çıkardı. Memiş, altın için gelecek tahminini de açıkladı.
TV100'deki yazısında İslam Memiş, şöyle aktardı:
- 2023 yılına hızlı başlayan altın fiyatları, yılın ilk çeyreğini yükselişle tamamlıyor diyebiliriz. Altın, uzun bir aradan sonra haftalık bazda yüzde 6 yükseldi.
- Gram altın, 2023’e ekranlarda bin 96 lira, serbest piyasalarda bin 115 lira seviyesinden başladı. Bugünlerde gram altın bin 225 lira seviyelerinde. Yani, ilk üç ayda gramında 110 lira arttı.
- Ons, bin 823 dolar seviyesinden yıla başlamıştı, bugünlerde bin 950 dolar seviyesinden işlem gerçekleştiriyor.
İslam Memiş, bu değerlendirmelerinin ardından "gram altın fiyatları ne olur?" sorusuna yanıt aradı.
- Düşüşlerin kalıcı olmayacağını, alım fırsatı olarak değerlendirilmesi gerektiğini belirtmek isterim. Gram altın bin 253 lira seviyesini test ettikten sonra bin 230 liraya geriledi. Ons tarafındaki gerileme, gram altını kısa vade için olumsuz yönde etkilemesini bekliyorum.
- Bin 200 lira seviyesinin altına sarktıktan sonra bin 170 lira seviyesinin hedef olacağını tahmin ediyorum. Ancak yıl içerisinde bin 450 - bin 550 lira seviyeleri hedef halinde. Bin 200 lira seviyesinin altındaki rakamların kalıcı olmayacağını öngörüyorum. Nisan ayı yine alım için güzel bir zaman. Haziran sonrası yeni rekorlara hazırlıklı olmak gerek.