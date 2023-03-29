İslam Memiş'ten altın için "olumsuz etkilenecek" uyarısı

- Bin 200 lira seviyesinin altına sarktıktan sonra bin 170 lira seviyesinin hedef olacağını tahmin ediyorum. Ancak yıl içerisinde bin 450 - bin 550 lira seviyeleri hedef halinde. Bin 200 lira seviyesinin altındaki rakamların kalıcı olmayacağını öngörüyorum. Nisan ayı yine alım için güzel bir zaman. Haziran sonrası yeni rekorlara hazırlıklı olmak gerek.