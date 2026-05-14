İslam Memiş’ten altın sahiplerine "Çekili altın" uyarısı: Sakın panik yapmayın!
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, hem altın fiyatlarına dair yeni hedeflerini paylaştı hem de kuyumculuk sektöründe son günlerde konuşulan "çekili altın" tartışmalarına sert tepki gösterdi.
Memiş, özellikle tasarruf sahiplerini yakından ilgilendiren kritik uyarılarda bulundu.
"ÇEKİLİ ALTIN" TARTIŞMASI: VATANDAŞ MAĞDUR EDİLEMEZ
İslam Memiş, rafinerilerin kendi aralarında "çekili altın" (kesme altın) kabul etmeme yönünde bir karar almaya çalıştıklarını iddia ederek bu duruma isyan etti. Sektördeki bu hamlenin sadece paketli gram altın satışını artırma amacı taşıdığını savunan Memiş, şunları söyledi:
Piyasa Tepkisi: "Kendi paketli altının satılacak diye kuyumcular arasındaki bu köklü ticareti neden baltalıyorsunuz?" diyerek sektör temsilcilerine seslendi.
Vatandaşın Birikimi: Yıllardır ihtiyacına göre altın kestirip biriktiren vatandaşların, kuyumcular tarafından reddedilmesi durumunda büyük bir panik oluşacağı konusunda uyardı.
Kazanç Hırsı: Milyon dolarlar kazanan yapıların, daha fazla kazanç için insanları mağdur etmesinin kabul edilemez olduğunu vurguladı.
MAYIS AYI SONU TAHMİNİ: GRAM ALTINDA 7 BİN TL SINIRI
Piyasalardaki teknik görünümü ve ABD enflasyon verilerinin etkilerini değerlendiren Memiş, altın yatırımcısı için yeni yol haritasını çizdi:
Gram Altın: 6.800 liranın altına sarkan gram altının, Mayıs ayı bitmeden yeniden 7.000 lira seviyesinin üzerini test edebileceğini belirtti.
Ons Altın: Kısa vadede 4.850–4.860 dolar seviyelerinin takip edilmesi gerektiğini ifade eden uzman, jeopolitik risklerin devam etmesi durumunda yükselişin süreceğini öngördü.
Barış Senaryosu: Olası barış haberlerinin gelmesi durumunda ise ons altının 5.000 – 5.200 dolar bandına yerleşebileceğini iddia etti.
NOT: Bu haberde yer alan ifadeler uzman görüşü olup, kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir.