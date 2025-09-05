İslam Memiş’ten altın uyarısı: Kasım ayına dikkat!
Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, iç ve dış piyasalardaki gelişmelerin ardından altın için yeni değerlendirmelerde bulundu. Sosyal medya üzerinden yatırımcılara seslenen Memiş, Kasım ayı için yaptığı uyarıyı yineledi.
Memiş, altın ve gümüş için 4 aylık bekleme sürecinin sona erdiğini belirterek, “Eylül ayı itibarıyla Kasım ayına kadar yeni bir yükseliş dalgasına hazırlanmamız gerekiyor” dedi.
Gram altında yüzde 57 değer artışı
Altın fiyatlarının yılbaşından bu yana kaydettiği artışı hatırlatan Memiş, “1 Ocak tarihinde gram altın TL fiyatı 3.050 TL seviyesinden yıla başladı. Dün ise 4.798 TL seviyesine kadar yükseldi. Yani 8 ayda gramda 1.748 TL’lik (%57) değer artışı gördük” diye konuştu.
ons altında yüzde 36 yükseliş
Memiş, ons altının yılbaşında 2.623 dolar seviyesinden başladığını, dün ise 3.578 dolara yükseldiğini belirterek, “8 ayda 955 dolarlık (%36) bir değer artışı yaşandı” dedi.
Kasım Ayına dikkat çekti
Kasım ayına kadar sürecek yükseliş trendine vurgu yapan Memiş, dolar/TL kurunun gram altın fiyatı üzerinde belirleyici olacağını ifade etti:
“Yıl sonuna kadar dolar/TL için 45 TL seviyesi beklendiği için gram altın da buradan destek alarak yükseliş trendinde olacak.”
Kritik seviyeler ve hedefler
Altındaki seviyelere dikkat çeken Memiş, “4.500 TL seviyesi yukarı kırıldıktan sonra kademeli yükselişlere odaklanacağız. 4.650, 4.750, 4.850 ve devamında 5.000 TL seviyeleri kademeli hedefler olacak” dedi.
Ancak kısa vadede alım için uygun ortam olmadığını vurgulayan Memiş, elinde altın bulunduran yatırımcılara, nakit ihtiyaçları yoksa satış yapmamaları yönünde tavsiyede bulundu:
“‘Satalım mı?’ sorusunun cevabı hayır. Varlıklarımızı Kasım ayına kadar elde tutmaya devam etmeliyiz.”
Bu hafta alım için uygun mu?
Memiş, altın almayı düşünenler için bu haftanın uygun olmadığını ifade etti:
“Daha önce altın almamış veya fırsatı kaçırmış olanlar için bu hafta alım uygun değil. Kar satışlarını beklemek gerekiyor. Önümüzdeki haftayı görmek isterim.”
Güncel fiyat değerlendirmesi
Altının güncel seviyesine ilişkin de konuşan Memiş, “Şu anda gram altın TL fiyatı serbest piyasalarda 4.705 TL. 4.650 TL kritik destek seviyesi. Bu seviyeler görülebilir, biraz daha aşağı çözülmeler yaşanabilir. Ancak bu hafta alım için uygun bir zemin olduğunu düşünmüyorum. Önümüzdeki haftayı tekrar görmek isterim” değerlendirmesinde bulundu.
GÜNCEL ALTIN FİYATLARI
Gram altın: 4 bin 720 TL
Çeyrek altın: 7 bin 768 TL
Cumhuriyet altını: 30 bin 928 TL
Ons altın: 3 bin 557 dolar
Yarım altın: 15 bin 535 TL
Tam altın: 30 bin 683 TL
Gremse altın: 76 bin 945 TL