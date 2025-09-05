İslam Memiş’ten altın uyarısı: Kasım ayına dikkat!

Altının güncel seviyesine ilişkin de konuşan Memiş, “Şu anda gram altın TL fiyatı serbest piyasalarda 4.705 TL. 4.650 TL kritik destek seviyesi. Bu seviyeler görülebilir, biraz daha aşağı çözülmeler yaşanabilir. Ancak bu hafta alım için uygun bir zemin olduğunu düşünmüyorum. Önümüzdeki haftayı tekrar görmek isterim” değerlendirmesinde bulundu.