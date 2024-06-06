İslam Memiş'ten altın ve doları olana acil çağrı! "Bayrama kadar..."

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş altın piyasasını yorumlamaya devam ediyor. İşte Memiş'in kritik uyarıları...

# Altın # ekonomi # islam memiş
Editör: Yağmur Biçen
İslam Memiş'ten altın ve doları olana acil çağrı! "Bayrama kadar..." - Resim: 1

Altındaki yükseliş devam ediyor. Bu yükselişin nedeni üzerine çeşitli çıkarımlar yapılırken Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş dikkat çeken bir tespit yaptı.

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İslam Memiş'ten altın ve doları olana acil çağrı! "Bayrama kadar..." - Resim: 2

Dolar kurunun yükseliş nedenini açıklayan İslam Memiş, “Dolar kurunda 32,62 TL seviyesi görüldü. Dolar kuru neden bir anda yükseldi? Dolar kurundaki bu yükselişi net olarak şudur şeklinde açıklamayız. Bunu kimse yapamaz ama bazı çıkarımlarda bulunabiliriz. 

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İslam Memiş'ten altın ve doları olana acil çağrı! "Bayrama kadar..." - Resim: 3

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan bugün Brics üyesi olunmasına dair bir açıklama yaptı. Rusya da bunu memnuniyetle karşıladı. Burada Hindistan, Çin, Rusya gibi ülkeler var. 

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İslam Memiş'ten altın ve doları olana acil çağrı! "Bayrama kadar..." - Resim: 4

Bu ülkeler kendi aralarında birleşip 250 milyar dolarlık bir sermaye oluşturdular. Aynen Dünya Bankası gibi bir finans merkezi kurdular. Türkiye’nin de buna dahil olmak istemesine dair Bakan Hakan Fidan açıklama yaptı. Dolar kurunda da yükseliş hareketi kişisel kanaatime göre bundan dolayı oldu” dedi.

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