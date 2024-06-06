İslam Memiş'ten altın ve doları olana acil çağrı! "Bayrama kadar..."

Bu ülkeler kendi aralarında birleşip 250 milyar dolarlık bir sermaye oluşturdular. Aynen Dünya Bankası gibi bir finans merkezi kurdular. Türkiye’nin de buna dahil olmak istemesine dair Bakan Hakan Fidan açıklama yaptı. Dolar kurunda da yükseliş hareketi kişisel kanaatime göre bundan dolayı oldu” dedi.