İslam Memiş'ten altın ve doları olana acil çağrı! "Bayrama kadar..."
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş altın piyasasını yorumlamaya devam ediyor. İşte Memiş'in kritik uyarıları...
Altındaki yükseliş devam ediyor. Bu yükselişin nedeni üzerine çeşitli çıkarımlar yapılırken Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş dikkat çeken bir tespit yaptı.
Dolar kurunun yükseliş nedenini açıklayan İslam Memiş, “Dolar kurunda 32,62 TL seviyesi görüldü. Dolar kuru neden bir anda yükseldi? Dolar kurundaki bu yükselişi net olarak şudur şeklinde açıklamayız. Bunu kimse yapamaz ama bazı çıkarımlarda bulunabiliriz.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan bugün Brics üyesi olunmasına dair bir açıklama yaptı. Rusya da bunu memnuniyetle karşıladı. Burada Hindistan, Çin, Rusya gibi ülkeler var.
Bu ülkeler kendi aralarında birleşip 250 milyar dolarlık bir sermaye oluşturdular. Aynen Dünya Bankası gibi bir finans merkezi kurdular. Türkiye’nin de buna dahil olmak istemesine dair Bakan Hakan Fidan açıklama yaptı. Dolar kurunda da yükseliş hareketi kişisel kanaatime göre bundan dolayı oldu” dedi.