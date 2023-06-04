İslam Memiş'ten altın ve döviz için kritik uyarı
Yeni haftada ekonomiye yeni Bakanlar Kurulu etkisi merak ediliyor. Piyasalar yarın yeni bakanlarla tanışacak. Youtube'da para piyasaları uzmanı İslam Memiş, dolar, borsa ve altın tahminlerini paylaştı.
Para piyasaları uzmanı İslam Memiş, yeni Bakanlar Kurulu açıklanmasının ardından piyasaların olumlu bir beklenti içine girdiğini söyledi.
Memiş Youtube kanalındaki videosunda Hazine ve Maliye Bakanlığı'na Mehmet Şimşek'in getirilmesinin ardından haftanın ilk iş günü piyasalarla ilgili beklentilerini anlattı.
Memiş videosunda şunları ifade etti:
- Pazartesi günün fiyatlar nasıl açılabilir. Altın, döviz kurunda fiyatlar ne olur?" sorularına yanıt ararken, "Seçimlerden önce yaşanan kaosla birlikte döviz alanlar, altın alanlara çok yalvardık. Arkadaşlar yapmayın, manipülasyon yapıyorlar, makasları açtılar" diyerek yüksek fiyatlardan alım yapan yatırımcılara da gönderme yaptı.
"MEHMET ŞİMŞEK İSMİNİN ETKİSİNİN OLDUĞU AŞİKAR"
Dünya gazetesinin aktardığına göre, söylediklerinin yatırım tavsiyesi olmadığın belirten İslam Memiş'in açıklamaları şu şekilde:
- Pazartesi günü ister istemez piyasalarda iyimserlik olacak. Döviz kurlarında gerileme, altın ve gümüş fiyatlarında gerileme, borsada yükseliş göreceğiz.
Özellikle elinde TL bulunan arkadaşlarımıza kesinlikle borsa önermiştim. Özellikle borsa tarafında 4400'e kadar geri çekilme gördük. Buradan giriş yapanlarla da 6000'e kadar bekleyeceğimize dair görüşlerimi paylaşmıştım. Borsada 5000'e kadar yükselişler gördük. Aslında Mehmet Şimşek isminin etkisinin de olduğu aşikar bu yükselişlerde.