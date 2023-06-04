İslam Memiş'ten altın ve döviz için kritik uyarı

Özellikle elinde TL bulunan arkadaşlarımıza kesinlikle borsa önermiştim. Özellikle borsa tarafında 4400'e kadar geri çekilme gördük. Buradan giriş yapanlarla da 6000'e kadar bekleyeceğimize dair görüşlerimi paylaşmıştım. Borsada 5000'e kadar yükselişler gördük. Aslında Mehmet Şimşek isminin etkisinin de olduğu aşikar bu yükselişlerde.