İslam Memiş'ten altın ve gümüş yatırımcılarına kritik uyarı! "2026'nın kazananı belli oldu"

Küresel piyasalarda dalgalı ve zikzaklı bir seyir beklediğini belirten Memiş, yatırımcılara kısa vadeli işlemler yerine uzun vadeli strateji ve portföy çeşitlendirmesi önerisinde bulundu.

"Enflasyonun seyrinde petrol fiyatları belirleyici olacak"

Temmuz ayı enflasyon verilerinin ardından değerlendirmelerde bulunan Memiş, yıllık enflasyonda aşağı yönlü hareketin başladığını, aylık bazda ise yükseliş görüldüğünü söyledi.

Enflasyonun seyrinde petrol fiyatlarının belirleyici unsurlardan biri olduğunu belirten Memiş, petrolün gerilemesi halinde küresel ölçekte enflasyon baskısının da hafifleyebileceğini ifade etti. Memiş, petrol fiyatlarının düşük seyretmesi durumunda Türkiye'de enflasyondaki aşağı yönlü eğilimin önümüzdeki aylarda da sürebileceğini kaydetti.

Piyasaların gözü ABD'den gelecek iki kritik veride

Uzman isme göre haftanın en önemli gündem maddelerinden biri ABD'de açıklanacak tarım dışı istihdam ve işsizlik verileri olacak. Piyasaların bu verilere kilitlendiğini belirten Memiş, sürece ilişkin şu uyarılarda bulundu:

"Dalgalı bir piyasa bekliyoruz bu haftaya özel. Özellikle zikzak çizileceği bir hafta olacak ama geçen haftaya kıyasla biraz daha iyimser bir hafta beklediğimi söyleyebilirim. Ancak Trump'ın söylemleri yine küresel piyasalar üzerinde etkili olduğu için gelen açıklamalar da belirsizliği maalesef korumaya devam ediyor. O yüzden yatırımcıların yine kendini koruması gereken bir haftadayız ve özellikle yatırımcılar için yine birikimlerini çeşitlendirmek, yine uzun vadeli bir strateji belirlemek, kısa vadeli işlemlerden uzak durmak burada oldukça önemli olacaktır."

Altında beklenen yükseliş neden ötelenmiş oldu?

Altın fiyatlarına ilişkin değerlendirmesinde Temmuz ve Ağustos aylarında yükseliş beklentisinin bulunduğunu ancak jeopolitik gelişmelerin fiyatlamayı doğrudan etkilediğini söyleyen Memiş, şu ifadelere yer verdi:

"Malum bir ateşkes, bir anlaşma haberi gelmesiyle birlikte altın fiyatları tekrar hızlı bir şekilde toparlanabilir öngörüm vardı. Evet, ateşkesle alakalı öngörümüz gerçekleşti ama Trump bu ateşkesi maalesef devam ettirmedi. Yine İran'ı vurdu ve savaşı devam ettirdi. Dolayısıyla da altın tarafında o yükseliş yönlü hareketler biraz daha ötelenmiş oldu."

"Bu yıl altın, gümüşü geride bırakabilir"

Memiş, gümüş fiyatlarının kısa vadede altına kıyasla daha pozitif bir görünüm sergilediğini ancak yılın genelinde değerli metaller arasında tercihini altından yana kullandığını açıkladı. Gümüşün ons fiyatında yıl sonuna kadar 75 dolar seviyesinin önemli bir direnç noktası olduğunu belirten Memiş, iki değerli metali kıyasladığında 2026'nın kazananının gümüşten ziyade altın olacağı görüşünü yineledi.

Yatırımcılara "Kısa vadeli işlemlerden uzak durun" çağrısı

Küresel piyasalarda tamamen iyimser ya da karamsar bir tablonun bulunmadığını belirten İslam Memiş, siyasi ve jeopolitik açıklamalardan kaynaklanabilecek sert dalgalanmalara karşı dikkatli olunması gerektiğini belirtti. Önümüzdeki dönemde piyasaların ABD-İran geriliminden gelecek haber akışı ile ABD'nin istihdam verilerine odaklanacağını ifade eden uzman isim; birikimlerin çeşitlendirilmesi, uzun vadeli stratejiler izlenmesi ve kısa vadeli işlemlerden kaçınılması gerektiğinin altını çizdi.