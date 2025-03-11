İslam Memiş'ten altın yatırımcılarına kritik uyarı: "Acele etmeyin"

İslam Memiş, ons altının şu an 2 bin 914 dolar seviyesinde yatay bir seyir izlediğini belirterek, "Şu an için ons altında sakin bir süreç var. 2 bin 900 dolar seviyesinden fazla uzaklaşmıyor. Bu seviyede dengede kalmayı tercih ediyor" dedi.