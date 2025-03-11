İslam Memiş'ten altın yatırımcılarına kritik uyarı: "Acele etmeyin"
Geçtiğimiz haftalarda rekor seviyelere yaklaşan gram altın, yatırımcıların dikkatini çekmeye devam ediyor. Ancak, altındaki son gerileme sonrası uzmanlar uyarılarını artırdı.
Geçtiğimiz haftalarda rekor seviyelere yaklaşan gram altın, yatırımcıların dikkatini çekmeye devam ediyor. Ancak, altındaki son gerileme sonrası uzmanlar uyarılarını artırdı.
Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, yatırımcılara sabırlı olmalarını ve acele etmemelerini tavsiye etti.
Peki, altın fiyatları ne kadar yükselecek?
"ONS ALTIN 2.914 DOLAR SEVİYESİNDE SAKİN SEYREDİYOR"
İslam Memiş, ons altının şu an 2 bin 914 dolar seviyesinde yatay bir seyir izlediğini belirterek, "Şu an için ons altında sakin bir süreç var. 2 bin 900 dolar seviyesinden fazla uzaklaşmıyor. Bu seviyede dengede kalmayı tercih ediyor" dedi.
"Kademeli düşüş beklentisi sürüyor"
Memiş, altın yatırımcılarının acele etmemeleri gerektiğini vurgulayarak, "Ons altın için kademeli bir düşüş beklentimiz devam ediyor. 2 bin 880, 2 bin 860 ve 2 bin 830 dolar seviyelerine doğru bir gerileme olmasını bekliyoruz.
Ancak, 2 bin 800 dolar seviyesinin altına sarkmadığı sürece dolar pozisyonumuzu koruyacağız. Bu yüzden şu anda ons altında alım yapmayı düşünmüyoruz" şeklinde konuştu.
"Gram altına alım için acele etmemek gerek"
İslam Memiş, ons altındaki olası geri çekilme nedeniyle gram altın yatırımcılarının da temkinli olmalarını önerdi.
Memiş, gram altının TL fiyatında 3 bin 430 ile 3 bin 480 lira aralığının takip edileceğini belirterek, "Bu aşamada gram altına yatırım yapmayı düşünmüyorum" ifadelerini kullandı.
"Uzun vadeli plan yapın, acele kararlar vermeyin"
Son dönemde yaşanan dalgalanmalara dikkat çeken Memiş, uzun vadeli yatırımcıların sabırlı olmaları gerektiğini belirtti:
"Ons altın son bir aydır 2 bin 900 dolar seviyesinden uzaklaşmıyor. Zaman zaman düşüşler yaşansa da hızla toparlanmalar görülüyor. Bu belirsizlik ortamında, yatırımcıların kısa vadeli kararlar yerine uzun vadeli planlar yapmaları daha doğru olacaktır."