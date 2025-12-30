İslam Memiş'ten altın yatırımcılarına uyarı: Bu hatayı yapan tüm varlığını kaybeder
Altın hızla düşerken gümüşte sert çakılma yaşandı. İslam Memiş, manipülasyon piyasası iddiasıyla 2026 için kritik uyarılar yaptı.
Altın ve gümüş balonu patladı mı?
Altın hızla düşerken gümüşte sert çakılma görüldü. Finans Analisti İslam Memiş, katıldığı canlı yayında yıl sonu piyasasındaki gerilimin nedenini değerlendirerek 2026 yılı için uyarılar yaptı.
Memiş, “Piyasalarda bir süredir normalleştirme adı altında bir manipülasyon süreci yürütülüyor. İnsanları bu sert dalgalanmalara alıştırarak belirsizlik üzerinden kazanç sağlanan bir düzen kurulmuş durumda. Yılın son çeyreğinde bunun sinyallerini vermiştik ve önümüzdeki dönemde de devam edeceğini söylemiştik” dedi.
Memiş, “Ortada önemli bir ekonomik veri yok, savaş yok, barış haberi yok. Buna rağmen bir günde platin ve paladyumda yüzde 15–16, gümüşte yüzde 11 düşüş yaşanıyor. Ertesi gün yüzde 3–4 yükseliş geliyor. Bu tablo manipülasyon piyasasını işaret ediyor” ifadelerini kullandı.
“Verilen mesaj çok net: Bir günde yüzde 10 kaybedebilirsiniz, ertesi gün yüzde 4 kazanabilirsiniz; buna alışın. Böylece insanlar bu oynaklığı normal görmeye başlıyor. Oysa bu normal bir piyasa değil. Bu ortamda en büyük kaybı kaldıraçlı işlem yapanlar, açığa satış yapanlar ve forex oynayanlar yaşıyor. Bir günde tüm varlıklarını kaybediyorlar.”
Memiş, “Sahadan gelen bilgiler de bunu doğruluyor. Dün bir kuyumcu arkadaşım gümüşte kilogram fiyatının 108 lirayla 121 lira arasında değiştiğini söyledi. Alt bant ile üst bant arasındaki fark neredeyse asgari ücret kadar” diyerek fırsatçılığın arttığını belirtti.
Memiş, daha önce yaşanan altın krizini hatırlattı: “Ekim ayında kilogram altında 12.500 dolar işçilik gördük. ‘Altın yok, bulunmuyor’ yaygarası koparıldı. İki gün sonra sistem patlatıldı. İşçilikler 400 dolara kadar düştü. Bugün ise yükselişe rağmen 2.000 dolar seviyelerinde. Aradaki 10 bin dolar buhar oldu. Kim aldı? Tepeden alıp gaza gelenler.”