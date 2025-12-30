İslam Memiş'ten altın yatırımcılarına uyarı: Bu hatayı yapan tüm varlığını kaybeder

“Verilen mesaj çok net: Bir günde yüzde 10 kaybedebilirsiniz, ertesi gün yüzde 4 kazanabilirsiniz; buna alışın. Böylece insanlar bu oynaklığı normal görmeye başlıyor. Oysa bu normal bir piyasa değil. Bu ortamda en büyük kaybı kaldıraçlı işlem yapanlar, açığa satış yapanlar ve forex oynayanlar yaşıyor. Bir günde tüm varlıklarını kaybediyorlar.”