İslam Memiş’ten altın yatırımcısına 4 ay uyarısı: Süreç başlayacak
İslam Memiş’ten altın yatırımcısına 4 ay uyarısı geldi. Ons altında 6.000–6.200 dolar zirvesi sonrası en az 2.000 dolarlık düşüş beklediğini açıklayan Memiş, 2026’da borsa ve Bitcoin’i işaret etti.
Ulusal Kanal ekranlarında Özlem Karakullukçu’nun sunduğu Ekonomi Sofrası programında konuşan altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, ABD-İran gerilimi ve küresel belirsizliklerin gölgesinde hareketlenen piyasalara ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.
Güvenli liman arayışının sürdüğünü belirten Memiş, altın fiyatlarında “altın vuruş” olarak adlandırdığı zirve sonrası sert bir düzeltme beklediğini açıkladı.
2026’nın Şampiyonu
2025 yılını gümüşün şampiyonluğuyla geride bıraktıklarını hatırlatan Memiş, 2026 yılı için rotanın değiştiğini vurguladı. Yerli yatırımcının altına olan aşırı ilgisinin riskli olabileceğine dikkat çeken uzman,
"Benim bu yılki şampiyonum borsa. İkinci yarıda ise borsa ile birlikte Bitcoin’in ön planda olacağını tahmin ediyorum." dedi.
Borsada Destek Seviyeleri: "Düşüşler Alım Fırsatı"
Borsa İstanbul’daki kar satışlarının henüz tamamlanmadığını belirten Memiş, kısa vadedeki geri çekilmelerin sağlıklı olduğunu ifade etti. Endekste 13.500 ve 12.900 puan seviyelerinin kritik destekler olduğunu söyleyen Memiş, bu seviyelere olası düşüşlerin "alım fırsatı" olarak değerlendirilmesi gerektiğini savundu.
4 AY UYARISI
İslam Memiş, ons altın tarafında önümüzdeki 4 aylık süreçte yukarı yönlü atakların devam edebileceğini öngörüyor. Ancak bu yükselişin bir "final" olduğunu savunan uzman, şu ifadeleri kullandı:
"Altın ve gümüş tarafında 4 aylık bir ömür kaldı. Ons altında 6.000 - 6.200 dolar seviyelerini görebiliriz ancak ondan sonra 'altın vuruş' dediğim süreç başlayacak.
Bu zirvelerden sonra en az 2.000 dolarlık bir düşüş bekliyorum. Fiyatlar 4.000 dolar ve altına kadar gerileyebilir. Aşağıda çok büyük bir boşluk oluştu."