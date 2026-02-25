İslam Memiş’ten altın yatırımcısına 4 ay uyarısı: Süreç başlayacak

Borsada Destek Seviyeleri: "Düşüşler Alım Fırsatı"

Borsa İstanbul’daki kar satışlarının henüz tamamlanmadığını belirten Memiş, kısa vadedeki geri çekilmelerin sağlıklı olduğunu ifade etti. Endekste 13.500 ve 12.900 puan seviyelerinin kritik destekler olduğunu söyleyen Memiş, bu seviyelere olası düşüşlerin "alım fırsatı" olarak değerlendirilmesi gerektiğini savundu.