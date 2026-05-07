İslam Memiş'ten altın yatırımcısına ‘hafta sonu' uyarısı: Dananın kuyruğu kopacak!
Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, 2026 yılı için dikkat çeken bir senaryo paylaştı. "Dananın kuyruğu bu hafta sonu kopacak" diyen Memiş, gram altının 10 bin TL olacağı takvimi açıkladı.
Piyasalar, Orta Doğu’dan gelecek "anlaşma mı, savaş mı?" haberine kilitlendi. Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, piyasaların yorgun olduğunu ve yeni bir nefes aradığını belirtti.
Memiş, önümüzdeki hafta açılacak yeni sayfa öncesi hafta sonuna dikkat çekti.
"Dananın kuyruğu hafta sonu kopacak"
Memiş, piyasalardaki belirsizliğin hafta sonu gelecek net mesajlarla bozulacağını ve yeni bir sayfa açılacağını belirtti:
"Dananın kuyruğu hafta sonu kopacak. Ya savaşa devam ya da tamam. Bu mesajı net bir şekilde hep beraber öğreneceğiz ve önümüzdeki hafta da piyasalarda yeni bir sayfa açılacak. Ya anlaşma haberiyle hareketlerini devam ettiren bir piyasa karşımızda olacak ya da savaş belirsizliğiyle manipülasyon piyasası daha da derinleşecek."
Gram Altın İçin 10.000 TL Hedefi
Yatırımcının beklediği rakamları aylara göre bölen uzman isim, gram altında geri adım atmadı:
"Gram altın TL fiyatında mayıs ayında 7.000 TL seviyesinin üzerine yerleşen bir trend görebiliriz.
Temmuz, Ağustos ayılarında 8.000 TL seviyesinde yerleşen bir trend görebiliriz ve yıl sonunda 10.000 TL hedefime adık kalmaya devam ediyorum."
Sadece savaş değil, küresel ekonomik risklerin de altını desteklediğini belirten Memiş, şu ifadeleri kullandı:
"Hikaye sadece savaşla alakalı değil. Büyüme tahminleri aşağı yönlü revize ediliyor. Kalıcı bir enflasyon riski artmaya devam ediyor. Stakülasyon var. Bunlar da güvenli liman talebini tekrar artırır."
O HAYALİ KURMAYIN!
2026 yılına dair manipülasyon uyarısı yapan Memiş, yatırımcıyı teknik ve mantığın dışındaki sürece karşı uyardı:
"2026 yılı manipülasyon yılı. 2026 yılında altın ve gümüş tarafında umudu bağlayıp da çok zengin olacağız hayali kurmayın. Teknik ve mantığın olmadığı bir piyasada gelen açıklamalar piyasayı şekillendirir. O yüzden uzun vadeli bir strateji belirlemek zorunda yatırımcılar."