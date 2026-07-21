İslam Memiş'ten altın yatırımcısına kritik çağrı: "Bu yıl o yıl değil!"

ABD-İran hattındaki tansiyon, petrol fiyatlarındaki yükseliş ve dolardaki hareketliliğin değerli metalleri baskıladığını söyleyen Memiş, kısa vadeli dalgalanmalara karşı yatırımcıları uyardı. Uzun vadeli strateji için "Nakde ihtiyaç yoksa satış tarafında olmazdım" mesajını veren Memiş, ons altında 4 bin dolar eşiğine dikkat çekerek “Bu yıl altın satma değil, toplama yılıdır” dedi.

PETROL VE DOLAR BASKISI

ABD ile İran arasındaki gerilimin yatırımcıların güvenli liman arayışını doğrudan etkilediğini vurgulayan İslam Memiş, jeopolitik risklerin artmasının altın fiyatlarında ani yön değişimlerini beraberinde getirdiğini belirtti.

Brent petrol fiyatlarında yukarı yönlü hareket yaşandığını ve petrolün yükseldiği bir ortamda piyasaların daha kırılgan hale geldiğini söyleyen Memiş, petrol fiyatlarındaki yükselişin ve dolardaki güçlenmenin değerli metaller üzerinde baskı oluşturduğunu ifade etti.

ONS ALTINDA 3 BİN 880 DOLAR RİSKİ VE DİRENÇ SEVİYESİ

Ons altının 4 bin dolar bölgesinde tutunmaya çalıştığını ancak baskının sürdüğünü belirten Memiş, kısa vadede aşağı yönlü risklerin tamamen ortadan kalkmadığını dile getirdi. Baskının artması halinde 3 bin 880 dolar seviyesine kadar geri çekilme ihtimalinin gündeme gelebileceğini belirten uzman isim, yukarı yönlü denemelerde ise 4 bin 180 dolar seviyesinin direnç olarak dikkatle izlenmesi gerektiğini vurguladı.

GRAM ALTINDA 6 BİN TL ÜZERİ DENGE ARAYIŞI

İç piyasada Dolar/TL’nin daha dengeli seyretmesi nedeniyle gram altının büyük ölçüde ons altındaki hareketlere göre yön bulduğunu ifade eden Memiş, gram altının 6 bin 80 lira ile 6 bin 120 lira bandında dengelenmeye çalıştığını ve bu aralığın kısa vadede takip edilen ana bölge olduğunu söyledi.

"BU YIL MANİPÜLASYON YILI, AL-SAT DEVRİ BİTİYOR"

Piyasalardaki sert dalgalanmalar nedeniyle yatırımcıların kısa vadeli fiyat hareketlerine karşı dikkatli olması gerektiğini belirten Memiş, “Bu yıl manipülasyon yılı” diyerek al-sat yapan yatırımcılar için risklerin arttığına işaret etti. Küresel sistemde kısa vadeli al-sat işlemleriyle para kazanma döneminin giderek zorlaştığını belirten Memiş, yatırımcıların altın ve gümüşte kısa vadeli beklentilerle hareket etmemesi, daha korumacı, sabırlı ve uzun vadeli pozisyon alması gerektiğini savundu.

ÇİN MERKEZ BANKASI ÖRNEĞİ: "SATMA DEĞİL TOPLAMA YILI"

Yatırımcılara "satış" yerine "toplama" stratejisi öneren Memiş, Çin Merkez Bankası’nı örnek göstererek bu yılın altın satma değil, toplama yılı olduğunu vurguladı. Elinde altın bulunduran yatırımcılara panik satışlarından uzak durmaları yönünde çağrıda bulunan uzman isim, "Nakde ihtiyacım yoksa elimdeki varlıkları satmazdım" dedi.

"DOLAR YATIRIM ARACI DEĞİLDİR"

Doların bir yatırım aracı olarak görülmemesi gerektiğinin altını çizen Memiş, altının küresel ölçekte sınırlı bir varlık olduğunu ve merkez bankaları nezdinde güçlü konumunu koruduğunu söyledi. Altının güvenli liman gömleğini çıkarmadığını ve uzun vadeli değer saklama aracı olduğunu belirten Memiş, kısa vadeli baskılar görülse de yıl sonu beklentisinin yukarı yönlü olduğunu ve fiyatlardaki geri çekilmelerin uzun vadeli bakış açısıyla değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti.