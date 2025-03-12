İslam Memiş'ten altın yatırımcısına kritik uyarı: "doğru zaman değil!"
Finans analisti İslam Memiş, piyasalardaki belirsizliği değerlendirerek yatırımcılara önemli uyarılarda bulundu.
ABD’de ikinci Trump dönemi ihtimalinin yarattığı belirsizlik, küresel piyasalarda dalgalanmalara yol açarken, Memiş, yatırımcıları dikkatli olmaları konusunda uyardı.
"Kusursuz fırtına daha yeni başlıyor"
Piyasalarda büyük kayıpların yaşandığını belirten Memiş, şu ifadeleri kullandı:
"Bu yaşananlar kusursuz fırtınanın sadece fragmanı. Küresel piyasalar, birçok faktör nedeniyle büyük belirsizlik içinde. Aralık ayından bu yana borsa yatırımcısına bakın, kazanan var mı? Hayır. Kripto paralarda, döviz kurlarında kazanan olmadı. Piyasalar baskılanıyor ve risk giderek artıyor.
2025 yılı için söylediğim ‘Devletler kazanacak, yatırımcılar kaybedecek’ öngörüm doğrulanıyor. ABD borsalarında 1.75 trilyon dolarlık para buhar oldu. Endekslerde yaşanan düşüş, artık düzeltme hareketlerinin çok ötesine geçmiş durumda.”
"Euro agresif yükseldi, dolar endeksi düştü"
Memiş, doların değer kaybetmesiyle euro’nun sert yükselişine dikkat çekerek, “Euro/dolar paritesi 1.09 seviyesine hızlı bir çıkış yaptı. Bunu bu kadar kısa sürede beklemiyorduk. Dolar endeksi ise 103.30’a kadar düştü. Bu durum, piyasalardaki kırılgan yapıyı net şekilde gösteriyor. ABD’de piyasalardan 4 trilyon dolar silinirken, kripto para piyasasında da 850 milyar dolar buharlaştı" dedi.
"Borsa ve dolar beklentisi ne?"
Borsa İstanbul’un 10 bin 500 puan seviyelerinde olduğunu belirten Memiş, kısa vadeli yatırımcılara şu uyarıda bulundu:
"Şubat ayında 10 bin 400, 10 bin 600, 10 bin 800 seviyelerini öngörmüştük. Şu an endeks 10 bin 500 puanda. Kısa vadeli yatırım yapanlar için 10 bin 600 - 10 bin 650 puan seviyeleri kritik. Ancak teknik olarak bir düzeltme bekleniyor. Uzun vadeli pozisyon almak daha mantıklı görünüyor. 12 bin puan beklentimiz ise devam ediyor.”
Dolar kuru hakkında da konuşan Memiş, kısa vadede 40 TL üzeri seviyelerin mümkün olduğunu belirterek, “Euro/dolar paritesi 1.09’u geçti. Euro’yu dolarla takas edenler mantıklı bir hamle yaptı” dedi.
"Gram altın yatırımcısı fiyata değil, miktara odaklanmalı"
Altın fiyatlarıyla ilgili değerlendirme yapan Memiş, yatırımcıları uyardı:
"Ons altın yüzde 1 yükselişle 2921 dolar seviyesinde. 2880-2930 dolar aralığında dalgalanıyor. ABD’de açıklanacak enflasyon verisi sonrası yönünü belirleyecek. Ons altında 2900 dolar altına düşüş görülmeden alım yapılmamalı. Gram altın ise 3450-3500 TL seviyelerinde hareket ediyor. Yatırımcılara önerim: TL ile işlem yapıyorsanız fiyata değil, miktara bakın. Nakit ihtiyacınız yoksa altınınızı bozmadan bekleyin.”
Not: Bu haberde yer alan açıklamalar yatırım tavsiyesi niteliğinde değildir.