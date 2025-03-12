İslam Memiş'ten altın yatırımcısına kritik uyarı: "doğru zaman değil!"

"Şubat ayında 10 bin 400, 10 bin 600, 10 bin 800 seviyelerini öngörmüştük. Şu an endeks 10 bin 500 puanda. Kısa vadeli yatırım yapanlar için 10 bin 600 - 10 bin 650 puan seviyeleri kritik. Ancak teknik olarak bir düzeltme bekleniyor. Uzun vadeli pozisyon almak daha mantıklı görünüyor. 12 bin puan beklentimiz ise devam ediyor.”