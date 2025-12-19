İslam Memiş’ten altın yatırımcısına Ocak uyarısı: Sürprize hazır olun

GÜMÜŞ 2024’ÜN ŞAMPİYONU

Gümüşün 2024 yılının en çok kazandıran yatırım aracı olduğunu belirten Memiş, gram gümüşte getirinin yaklaşık yüzde 170, ons gümüşte ise yüzde 100 seviyesinde gerçekleştiğini söyledi. Ancak mevcut seviyelerin kısa vadeli alım için uygun olmadığını vurguladı.