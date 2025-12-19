İslam Memiş’ten altın yatırımcısına Ocak uyarısı: Sürprize hazır olun
Finans Analisti İslam Memiş, ABD enflasyon verileri sonrası piyasalarda kararsızlığın arttığını belirterek altın, gümüş ve petrol için kritik seviyelere dikkat çekti. Memiş, Ocak ayına işaret ederek yatırımcıları uyardı.
ALTIN FİYATLARINDA YENİ HAREKET
Altın fiyatlarında son günlerde yeniden yükseliş eğilimi görülürken, yatırımcılar yeni alımlar için uygun zamanı kolluyor. Finans Analisti İslam Memiş, yılın son günlerinde piyasaların oldukça hassas bir dengede olduğunu belirtti.
ONS ALTINDA KRİTİK BANT
Ons altının 4.326 dolar seviyesinde kapanış yaptığını belirten Memiş, aşağıda 3.800 dolar, yukarıda ise 4.800 dolar seviyelerinin takip edildiğini ifade etti. Mevcut kapanışın, yaklaşık 500 dolar aşağı ve yukarı alanın tam ortasında gerçekleştiğine dikkat çekti.
BORSADA SINIRDA KAPANIŞ
Benzer bir görünümün borsa tarafında da geçerli olduğunu söyleyen Memiş, yukarıda 11.800 puan, aşağıda ise 11.400 puan seviyelerinin izlenmesi gerektiğini belirtti. Piyasanın sınırda kapanışlar yaptığını dile getirdi.
GÜMÜŞ 2024’ÜN ŞAMPİYONU
Gümüşün 2024 yılının en çok kazandıran yatırım aracı olduğunu belirten Memiş, gram gümüşte getirinin yaklaşık yüzde 170, ons gümüşte ise yüzde 100 seviyesinde gerçekleştiğini söyledi. Ancak mevcut seviyelerin kısa vadeli alım için uygun olmadığını vurguladı.
OCAK AYINA DİKKAT ÇEKTİ
Kazançların ardından vergi konusunun gündeme gelebileceğini belirten Memiş, kazancın olduğu her yerde vergi düzenlemelerinin gündeme geldiğini söyledi. Çin’in gümüş ihracatına yönelik adımlarına dikkat çeken Memiş, Ocak ayı itibarıyla gümüş ihracatında sıkılaşma beklendiğini ve altın ile gümüşte sürpriz gelişmeler yaşanabileceğini ifade etti.