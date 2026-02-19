İslam Memiş'ten altın yatırımcısına Ramazan uyarısı: Bunu yapan tuzağa düşer

İslam Memiş, Ramazan ayında altın piyasasının daha hassas olabileceğini belirterek kısa vadeli al-sat yapan yatırımcıların manipülatif hareketlere karşı “en azından Ramazan ayında al-sat yapmayın” uyarısında bulundu.

Memiş, kısa vadeli dalgalanmaların tuzağa dönüşebileceğini ve uzun vadeli stratejiye sadık kalınmasının önem taşıdığını söylüyor. Bu nedenle yatırımcıların günlük ya da haftalık işlemler yerine ana trende odaklanmasını öneriyor.