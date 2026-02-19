İslam Memiş'ten altın yatırımcısına Ramazan uyarısı: Bunu yapan tuzağa düşer
Ons altında sert dalgalanmalar sürerken İslam Memiş’ten dikkat çeken bir “Ramazan” uyarısı geldi. Memiş, piyasayı “manipülasyon” diyerek işaret etti, yatırımcıların özellikle bu dönemde yapacağı hataya karşı açıkça uyardı.
Finans analisti İslam Memiş, ABD-İran hattındaki jeopolitik gerilimin altın fiyatlarını etkilediğini belirterek ons altının bir günde 4 850 dolar seviyesine kadar gerileyip hemen ardından tekrar 5 000 dolar bandına çıktığını ifade etti.
Memiş, bu ani iniş-çıkışları “manipülasyon piyasası” olarak nitelendiriyor.
Memiş, kısa vadeli hareketlerin yatırımcıyı yanıltabileceğini ve jeopolitik risklerin fiyatlamalarda belirleyici olduğunu vurguladı.
Memiş, piyasaların kısa vadeli haber akışıyla yön değiştirebildiğini ancak temel trendin farklı olduğunu ifade etti.
Haftalık dalgalanmaların yatırımcıyı “tuzağa düşürebileceği” konusunda uyararak ana trende odaklanılmasını istedi.
İslam Memiş, ons altında ana trendin yukarı yönlü olduğunu belirtti.
Memiş’e göre uzun vadeli hedef 6000 dolar.
Memiş, ons gümüş için de hedefin 90 dolar olduğunu ifade etti.
Memiş, altın piyasasında aşağıda 4 000 dolar, yukarıda 6 000 dolar bandının izlenmesi gerektiğini söylüyor.
Memiş’e göre 5000 dolar psikolojik bir eşik. Yukarı yönlü kırılma olursa 6 000 dolar seviyesine hızlı bir hareket bekliyor.
Memiş, 2000 dolar genişliğindeki bu bant aralığının yatırımcı için şaşırtıcı olmaması gerektiğini vurguladı.
İslam Memiş, Ramazan ayında altın piyasasının daha hassas olabileceğini belirterek kısa vadeli al-sat yapan yatırımcıların manipülatif hareketlere karşı “en azından Ramazan ayında al-sat yapmayın” uyarısında bulundu.
Memiş, kısa vadeli dalgalanmaların tuzağa dönüşebileceğini ve uzun vadeli stratejiye sadık kalınmasının önem taşıdığını söylüyor. Bu nedenle yatırımcıların günlük ya da haftalık işlemler yerine ana trende odaklanmasını öneriyor.
Memiş, altın ve gümüşten getiri bekleyen yatırımcıların başka varlıkları da göz önünde bulundurması gerektiğini hatırlattı
Memiş, bu konuda şu ifadeleri kullandı
“Altın tarafında kazanacağım, gümüş tarafında kazanacağım diyorlar ama konut yükseliyor. Artışlar mutlaka göz önünde bulundurulmalı. Gerçek varlık satın almak lazım”
Memiş ayrıca yılın tamamını beklemeden ev, araba veya iş yeri yatırımı yapmak isteyenlerin yılın ilk yarısında kademeli adım atmasını önerdi