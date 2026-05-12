İslam Memiş’ten altın yatırımcısına sert uyarı: "Sakın bunu yapmayın!"

Piyasaların yakından takip ettiği Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, yatırımcılar için hem kritik uyarılar hem de ezber bozan hedefler paylaştı. Dünyadaki belirsizliklerin petrol fiyatlarını tetiklediği bu dönemde Memiş, altın yatırımcısına "miktara odaklanın" çağrısında bulundu.

KÜÇÜK YATIRIMCIYA "KUMAR" UYARISI

A Haber canlı yayınında piyasalardaki son fiyatlanmaları yorumlayan İslam Memiş, piyasalardaki sert dalgalanmalar nedeniyle kısa vadeli işlem yapanların büyük risk altında olduğunu belirtti. Teknik mantıkla açıklanamayan bir süreçten geçildiğini vurgulayan uzman, şu ifadeleri kullandı:

"Küçük yatırımcı birikimleri üzerinden al-sat yaparak kumar oynamamalı. Elinizdeki varlığın fiyatına değil, miktarına odaklanın. Hedefiniz 100 gram altını nasıl 200 gram yapacağınız olmalı."

GRAM ALTINDA 10 BİN LİRA YOLCULUĞU

Uzun vadeli yükseliş beklentisinin korunduğunu ifade eden Memiş, 2026 yılı için çarpıcı rakamlar verdi. Merkez bankalarının altın talebinin devam etmesinin piyasayı desteklediğini belirten uzman, takvim etkisine dikkat çekti:

Temmuz - Ağustos: Gram altında ilk hedef 8 bin TL.

Yıl Sonu Beklentisi: Gram altında 10 bin TL seviyeleri gündeme gelebilir.

Ons Altın: 5 bin 880 ile 6 bin dolar bandı takip edilecek.

Gümüş: Gram tarafında 145 TL, ons tarafında 96 dolar seviyeleri hedefte.

KRİTİK VERİ TAKVİMİ: GÖZLER MERKEZ BANKALARINDA

Piyasalardaki dalgalanmanın bu hafta açıklanacak verilerle artması bekleniyor. Yatırımcıların ajandasında şu tarihler öne çıkıyor:

Salı & Çarşamba: Almanya ve ABD enflasyon verileri.
Perşembe: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Enflasyon Raporu açıklaması.

GÜNCEL RAKAMLAR (12 MAYIS 2026)

Salı günü itibarıyla piyasalarda işlem gören anlık fiyatlar:

Gram Altın: 6 bin 880 TL
Çeyrek Altın: 11 bin 225 TL
Cumhuriyet Altını: 44 bin 770 TL

Ons Altın: 4 bin 717 Dolar
Gümüş: 127 TL
Brent Petrol: 105,51 Dolar

