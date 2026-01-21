İslam Memiş’ten altın yatırımcısına sert uyarı: Tersine dönebilir!
Piyasa Analisti İslam Memiş yılın ilk yarısı için yükseliş beklentisini koruduklarını söyledi. Memiş, gram altında 8 bin TL ve üzeri seviyelerin piyasada konuşulduğunu belirtirken, yılın ikinci yarısı için daha sakin ve zaman zaman satıcılı bir tabloya işaret etti.
GÜVENLİ LİMAN TALEBİ YENİDEN ÖNE ÇIKTI
Piyasa Analisti İslam Memiş, küresel risklerin artmasıyla altın ve gümüşün yeniden güvenli liman olarak öne çıktığını söyledi. Memiş, yılın ilk yarısı için yükseliş beklentisinin korunduğunu vurguladı.
Memiş, ABD Başkanı Donald Trump’ın Grönland çıkışının piyasalara yansıdığını belirterek bu süreçte altın ve gümüşün neredeyse her gün yeni zirvelerini test ettiğini ifade etti. Memiş, Amerika tarafında altını, Çin tarafında ise gümüşü destekleyen bir “emtia savaşı” yaşandığını dile getirdi.
Memiş, 2025 yılında uluslararası piyasalarda ons altının yatırımcısına yaklaşık yüzde 74 kazandırdığını, gram altının ise yüzde 110 civarında getiri sağladığını hatırlattı. Yıla başlanmasının üzerinden yalnızca üç hafta geçtiğine dikkat çeken Memiş, bu kısa sürede ons altının 400 dolar yükselerek 4 bin 720 dolar seviyesine çıktığını söyledi.
Gram altının geçen haftayı 6 bin 378 liradan kapattığını kaydeden Memiş, pazartesiden bu yana altında yönün sürekli yukarı olduğunu söyledi. Memiş, gram altının 6 bin 500 lirayı geçtiğini, alış fiyatının ise 7 bin liraya yaklaştığını ifade etti.
Memiş, beklentilerin daha yukarıda olduğuna dikkat çekerek şu değerlendirmeyi yaptı:
"Yılın ilk yarısı ile alakalı yükseliş yönlü beklentimiz devam ediyor. 4.880 dolar seviyesi yukarı yönlü kırılırsa daha güçlü hareketler görebiliriz. Gram altın tarafında ise 8.000 lira ve üzerindeki rakamlar konuşuluyor"
Memiş, altın fiyatlarındaki yükselişin Grönland adası üzerinden yaşanan ABD ve Avrupa Birliği gerilimiyle desteklendiğini söyledi. Yılın ikinci yarısı için ise daha temkinli bir tablo çizdi.
Memiş, ikinci yarıya ilişkin yaklaşımını şu sözlerle anlattı:
"Yılın ikinci yarısında bu kadar agresif yükselişler beklemiyoruz. Daha sakin, daha satıcılı bir piyasa bekliyoruz. Sürekli yüksek fiyatlardan konuşuyoruz ama piyasa sonuçta düşüşlerde de mutlu olacaktır"
Memiş, düşüşleri tetikleyebilecek iki ana başlık olduğunu belirtti. İlk başlık olarak Türkiye’de altın ithalat yasağının kalkması ihtimaline işaret eden Memiş, bu yasağın yılın ikinci yarısında kaldırılmasını beklediğini söyledi.
Memiş’e göre ikinci kritik unsur Rusya-Ukrayna hattından gelebilecek olası bir barış haberi. Memiş, diplomasi tarafında barış mesajlarının artmasının fiyatlar üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturabileceğini ifade etti.
Memiş, bu senaryoda 4.800 dolar seviyelerinde bulunan ons altının 3.800 dolar seviyelerine gerilemesinin sürpriz olmaması gerektiğini de sözlerine ekledi.