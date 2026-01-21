İslam Memiş’ten altın yatırımcısına sert uyarı: Tersine dönebilir!

Memiş, beklentilerin daha yukarıda olduğuna dikkat çekerek şu değerlendirmeyi yaptı:

"Yılın ilk yarısı ile alakalı yükseliş yönlü beklentimiz devam ediyor. 4.880 dolar seviyesi yukarı yönlü kırılırsa daha güçlü hareketler görebiliriz. Gram altın tarafında ise 8.000 lira ve üzerindeki rakamlar konuşuluyor"