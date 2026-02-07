İslam Memiş’ten altın yatırımcısına yıl sonu uyarısı: O seviyede vedalaşırım

PİYASALARDA PANİK, YATIRIMCI SORUYOR: DÜŞÜŞ NEREYE KADAR?

Altın fiyatlarındaki sert geri çekilme yatırımcıların en çok konuştuğu başlık haline geldi. Değerli metallerde hareketlilik sürerken, bazı uzmanlar bu düşüşü “beklenen düzeltme” olarak yorumluyor. Ancak yatırımcı cephesinde panik havası devam ediyor.

Bu süreçte altın, gümüş, döviz ve Bitcoin gibi enstrümanların nereye yönleneceği merak edilirken, Finans Analisti İslam Memiş, katıldığı televizyon programında piyasalara ilişkin kritik değerlendirmelerde bulundu.