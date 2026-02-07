İslam Memiş’ten altın yatırımcısına yıl sonu uyarısı: O seviyede vedalaşırım
Altın yatırımcısı panik halinde beklerken İslam Memiş, “balon fiyatlama” uyarısını hatırlattı. Yıl sonu hedefini açıklayan Memiş, o seviyeden sonra sert bir tablo beklediğini söyledi.
PİYASALARDA PANİK, YATIRIMCI SORUYOR: DÜŞÜŞ NEREYE KADAR?
Altın fiyatlarındaki sert geri çekilme yatırımcıların en çok konuştuğu başlık haline geldi. Değerli metallerde hareketlilik sürerken, bazı uzmanlar bu düşüşü “beklenen düzeltme” olarak yorumluyor. Ancak yatırımcı cephesinde panik havası devam ediyor.
Bu süreçte altın, gümüş, döviz ve Bitcoin gibi enstrümanların nereye yönleneceği merak edilirken, Finans Analisti İslam Memiş, katıldığı televizyon programında piyasalara ilişkin kritik değerlendirmelerde bulundu.
Memiş, ABD’den gelen makroekonomik verilerin önemini koruduğunu ancak piyasalarda güçlü bir karşılık bulmadığını söyledi.
Memiş, konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı:
"Küresel piyasalarda şu an asıl odak Amerika–İran gerilimi. Bu nedenle ekonomik veriler biraz arka planda kaldı"
AVRUPA MERKEZ BANKASI VE EURO/DOLAR ÖNGÖRÜSÜ
Avrupa Merkez Bankası’nın beklentilere paralel şekilde faizleri sabit tuttuğunu hatırlatan Memiş, euro/dolar paritesinde yükselişin sürdüğünü belirtti.
Memiş, şu değerlendirmeyi yaptı:
"Euro/dolar 1,2080 seviyesine kadar yükseldi. Benim yılın ilk yarısı için öngörüm 1,2122’ydi ve bu beklentimi koruyorum. 1,20 üzeri çok istenmese de test edilebilir. Ancak temkinli olmak gerekiyor"
Memiş, piyasalarda sağlıklı fiyatlamanın bozulduğunu savunarak, jeopolitik risklerin gündeme gelmesiyle yönün çok hızlı değiştiğini söyledi.
Memiş şu ifadeleri kullandı:
"Bağımsız ve manipülatif hareketler görüyoruz. Jeopolitik riskler gündeme geldiğinde yön çok hızlı değişiyor. Kararsız ve belirsiz bir piyasa var"
Memiş, piyasaların haber akışına göre sert dalgalandığını söyleyerek yatırımcıları uyardı.
Memiş, şu ifadeleri kullandı:
"Olumlu haberlerde borsalar yükseliyor, değerli metaller düşüyor. Olumsuz haberlerde ise çok daha sert tepkiler geliyor. 2026 yılı benim için tam anlamıyla bir manipülasyon yılı. Kalıcı trendler olmayacak, sert yükselişler ve düşüşler sürecek"
GÜMÜŞTE SERT DALGALANMA UYARISI
Değerli metallere de değinen Memiş, özellikle gümüşte yaşanan sert dalgalanmalara dikkat çekti.
CME’nin teminat artışlarının piyasayı zorladığını belirten Memiş, 2026 yılında kaldıraçlı ve kredili işlemlerin ciddi risk barındırdığını söyledi.
ONS ALTIN İÇİN 2026 YIL SONU HEDEFİ
Altın için yıl sonu hedefini paylaşan Memiş, ocak ayında “balon fiyatlama” uyarısı yaptığını hatırlattı.
Memiş, yıl sonu için şu hedefi verdi:
"Ons altında yıl sonu için 5.880–6.000 dolar aralığını hedefliyorum. Bu seviyelerde altınla kademeli olarak vedalaşırım. Sonrasında çok daha sert satışlar bekliyorum"
“2025’İN ŞAMPİYONU GÜMÜŞTÜ AMA…”
Gümüşte görünümün daha zorlu olduğuna işaret eden Memiş, bu yıl altının daha güçlü kalacağını söyledi.
Memiş’in açıklaması şöyle:
"2025’in şampiyonu gümüştü ama 2026’nın şampiyonu değil. Bu yıl altın gümüşe kıyasla daha güçlü kalacaktır"
“1 GRAM ALTIN KALMADI”
Memiş, yurt içinde gram altında yoğun fiziki talep olduğunu söyledi.
Kapalıçarşı’da makasların açıldığına dikkat çeken Memiş, 1 gram altın bulmanın zorlaştığını ifade etti.
Fiziki altın almak isteyenler için bankalar ve Darphane sertifikalarının daha mantıklı olabileceğini belirtti.