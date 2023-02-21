İslam Memiş'ten altında "makas aralığı" uyarısı
Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, bankaların makas aralığını daha da açarak ekrandaki fiyatları bakıp alım yapmak isteyen gram altın yatırımcıların tuzağını açıkladı.
Gün itibariyle gram altın, 1113 liradan işlem görüyor. Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, tv100'deki köşesinde bu hafta için önemli uyarılarda bulundu.
BU TUZAĞA DÜŞMEYİN
Ekranlar ile serbest piyasa arasında büyük farka dikkat çeken Memiş, bankaların makas aralığını daha da açtığını söyleyerek gram altın yatırımcısını tuzağa düşmemeleri konusunda uyardı.
İslam Memiş her yatırım aracı için piyasalardaki beklentilerini açıkladı:
Borsa İstanbul: 4 bin 950 puan ile 5 bin 250 puan arası takip edilecek.
Ons gümüş: Memiş'e göre takip edilmesi gereken seviyeler 21,40 ile 22,50 dolar arası ve hala ucuz.
Gram gümüş: Gram gümüşte 13,50 lira ile 14,40 lira arasını takip edeceğini söyleyen İslam Memiş, seviyenin ucuz olduğunun altını çiziyor. Ancak bankaların ucuz satmadığına da dikkat çekiyor. 13 lira seviyesindeki gümüşü gramının bir bankada 25 liradan satıldığına şahit olmuş.