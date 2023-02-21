İslam Memiş'ten altında "makas aralığı" uyarısı

İslam Memiş her yatırım aracı için piyasalardaki beklentilerini açıkladı:

Borsa İstanbul: 4 bin 950 puan ile 5 bin 250 puan arası takip edilecek.

Ons gümüş: Memiş'e göre takip edilmesi gereken seviyeler 21,40 ile 22,50 dolar arası ve hala ucuz.