İslam Memiş'ten bayram öncesi kritik altın ve dolar uyarısı: "Sakın yapmayın!"

10 bin 700 puanda tutunma çabasını sürdürecek gibi duruyor. Dar bant aralığına sıkıştı. Artık yılın ikinci yarısında 10 bin üzerindeki ataklarda acemiler değil, profesyonel yatırımcılar kazanacak. Satış baskısı daha bitmedi. 9800, 9600 ve 9400'e kadar geri çekilme beklentim devam ediyor.