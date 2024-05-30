İslam Memiş'ten bayram öncesi kritik altın ve dolar uyarısı: "Sakın yapmayın!"
Kurban Bayramı yaklaşırken piyasalardaki dalgalanmalar hızla devam ediyor. Para ve piyasalar uzmanı İslam Memiş kritik uyarılar yaptı.
BAYRAM YAKLAŞIYOR
Altın ve para piyasalarıyla ilgili yaptığı analizlerle bilinen İslam Memiş, Kurban Bayramı öncesi vatandaşlara uyarılarda bulundu.
Altın açısından durağan ve düşüşlerle geçen haftada piyasaları yorumlayan İslam Memiş, analizlerini paylaştı.
Kendi YouTube hesabından yatırımcılara seslenen Memiş, şu açıklamalarda bulundu.
“Piyasalar bayram hazırlığına girdi. Yatırımcılar bayrama nasıl hazırlanmalı? Ne gibi önlemler almalıyız? Finansal piyasalarda 9 günlük bayram tatilinden bahsediyoruz. Borsa İstanbul 10 bin 635 puanda. Malum 10 bin 500 destek seviyesini takip edeceğimi ifade etmiştim. 10 bin 589'a kadar gerileme gördük.
10 bin 700 puanda tutunma çabasını sürdürecek gibi duruyor. Dar bant aralığına sıkıştı. Artık yılın ikinci yarısında 10 bin üzerindeki ataklarda acemiler değil, profesyonel yatırımcılar kazanacak. Satış baskısı daha bitmedi. 9800, 9600 ve 9400'e kadar geri çekilme beklentim devam ediyor.