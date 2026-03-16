İslam Memiş’ten bayram öncesi kritik uyarı: Bu hafta alım fırsatı
Finans analisti İslam Memiş, Ramazan Bayramı tatili öncesinde yatırımcıları uyardı. Bu haftanın altın ve gümüş için büyük bir alım fırsatı sunduğunu belirten Memiş, resmi tatil nedeniyle banka işlemlerinin önceden yapılması gerektiğini hatırlattı.
“BÜTÜN DÜNYANIN GÖZÜ ORTADOĞU'DA”
Memiş değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı:
“Malum bütün dünyanın gözü kulağı Ortadoğu’da. Ortadoğu’daki gelişmeler, hikayeler bütün piyasalardaki ezberleri bozuyor. Hem jeopolitik anlamda hem finansal piyasalarda yeni bir bahane buldular.”
Memiş, küresel sistemde büyük değişimler yaşanabileceğini de ifade etti.
“Bu bahaneyle bu büyük resetlemeyi yapıyorlar. Bu büyük resetleme ile birlikte dünyadaki bütün finansal yapıyı değiştirecekler. Asıl hikaye ne? Asıl hikaye malum enflasyonu bilerek ve isteyerek patlatacaklar. Devamında dijital paraya bir geçiş dönemi olacak.”
HAFTAYI İKİYE AYIRACAĞIZ
Memiş’e göre finansal piyasalar açısından haftanın ajandası oldukça yoğun.
“Bu hafta finansal piyasalarda ajandamız oldukça yoğun. Haftayı ikiye ayıracağız. Çarşambadan önce, çarşambadan sonra. Neden? Çarşamba akşamı saat 21’de Amerika Merkez Bankası Fed faiz kararını açıklayacak.”
Memiş, Fed kararının ardından önemli açıklamalar yapılacağını söyledi.
“Beraberinde 21.30’da da Fed Başkanı Powell açıklamalarda bulunacak. Yine çarşamba günü Euro Bölgesi enflasyon verisi ve ABD ÜFE verisi de takip edilecek.
Perşembe günü Japonya Merkez Bankası, İngiltere Merkez Bankası ve Avrupa Merkez Bankası faiz kararlarını açıklayacak.”
BAYRAM NEDENİYLE PİYASALAR KAPALI OLACAK
Memiş, yatırımcıları işlem günleri konusunda da uyardı.
“Cuma günü iç piyasalarda Borsa İstanbul kapalı olacak. Resmi kurum ve kuruluşlar kapalı olacak. Bankada işi olanlar, resmi kurum ve kuruluşlarda plan program yapanlar ona göre planlamasını yapsın.”
Dolar ve euro için değerlendirme
Döviz piyasası hakkında da değerlendirmelerde bulunan Memiş şu ifadeleri kullandı:
“Dolar kuru sakin. Yatay bir seyirde yeni haftaya başladı. 44 lira 17 kuruş seviyesinde. Burada her ay üzerine koya koya giden ve bu yılın hedefi olan 50 lira seviyesine kadar bu yükselişler yine devam ettirecektir.”
Memiş, euro için ise farklı bir değerlendirme yaptı.
“Euro dolar paritesi yatay seyirde açılış yaptı. 1.1431 seviyesinde. Euro dolar paritesi oldukça ucuz. Özellikle bu yıl euroya ihtiyacı olacak, euro ile borçlanacak veya euro tarafına ticaret yapan arkadaşlarımızın bilgisi olsun.
Bu fiyatlardan euro borç alınmaz. Beklentim yine 1.21 seviyesi olduğu için euroyu buralarda yine ucuz görmeye devam ediyorum.
Euro TL kuru 50 lira 56 kuruş seviyesinde. Burada sakin stabil durum devam ediyor.”
ALTIN İÇİN KRİTİK SEVİYELER
Altın piyasasına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Memiş, kısa vadede geri çekilmeler yaşanabileceğini söyledi.
“Uluslararası piyasalarda ons altın 5.002 dolar seviyesinde. Petrol yine Brent petrolün varil fiyatı bugüne baktığımız zaman 102 dolar seviyesinde.
Ons altın bu hafta 5.000 dolar seviyesinin altına sarkar ve 4.850 dolar seviyesine kadar gerileyebilir. Beklentim bu yönde.”
BAYRAM ÖNCESİ KRİTİK UYARI
cYani petrol fiyatlarının yükselmesi altın, gümüş gibi emtialar için negatif. O yüzden bu hafta eline yeni para geçmiş olan yatırımcılar veya bu hafta yeni eline para geçecek olan yatırımcılar bayram öncesini bu haftayı yine 5.000 dolar seviyesinin altını bence güzel bir alım fırsatı olarak değerlendirebilir.
Özellikle 5.000 dolar seviyesinin altında sarkmalar kalıcı olmayacaktır. Hedefimiz 5.880 – 6.000 dolar seviyesi.”
GRAM ALTIN İÇİN BEKLENTİ NE?
Memiş, gram altın için de değerlendirmelerde bulundu:
“7.000 lira seviyesinin altında bir gram altın fiziki altın tarafında beklemiyorum. O yüzden bu hafta alım yapacak, toplu elinde parası vardır, bu hafta eline para geçecektir. Araba satmıştır, ev satmıştır, birkaç ay bekleyecektir. Birkaç ay beklemek için tercih edeceği yer yine altın tarafıdır.
Altın ucuz kalmaya devam ediyor.”
GÜMÜŞTE DAHA SERT HAREKETLER
Memiş’e göre gümüş fiyatlarında daha sert hareketler görülebilir.
“Gümüşün gram fiyatı 113 – 114 lira seviyesinde. Gümüşün gram fiyatında yine ons gümüş nedenli bir geri çekilme kaçınılmaz olur. Muhtemelen 100 lira seviyesine kadar geri çekilir.
Kısa vade için alım düşünenler yine aynı altın tarafında olduğu gibi gümüş tarafında da kısa vadeyi değerlendirebilir.
Ama nereye hedef almalı? 96 dolar, 106 dolar bu bant aralıkları var.”
“Fırsatların olduğu bir hafta olacak”
Memiş’e göre bu hafta finansal piyasalarda hem risk hem fırsatlar bulunuyor.
“Karışık bir hafta olacak ama beraberinde fırsatların da geldiği bir hafta olacak.”