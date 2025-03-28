İslam Memiş’ten bayram öncesi yatırımcı için kritik tavsiyeler: Uzak durun!
Finans analisti İslam Memiş, bayram tatili öncesinde yatırımcılara önemli uyarılarda bulundu.
Piyasaların üç gün boyunca kapalı olacağına dikkat çeken Memiş, yatırımcılara hangi pozisyonlarda olmaları gerektiğini anlattı.
İslam Memiş, "Bayram tatiline dolar pozisyonuyla gireceğim. Borsadaki hisselerimi satıp dolarda beklemeyi tercih ediyorum" diyerek, yatırımcıları tatil süresince yaşanabilecek olası risklere karşı uyardı.
İşte İslam Memiş’in bayram tatili öncesi önerileri:
"Bayram arifesindeyiz ve çeşitli riskler mevcut. Bu nedenle bazı önemli uyarılar yapmak istiyorum. Uygun gören arkadaşlarımız, bu risklere karşı gerekli tedbirleri alabilirler.
Serbest piyasalar üç gün boyunca kapalı olacak ve Perşembe günü tekrar açılacak. Çarşamba günü ise serbest piyasalarda hareketlilik başlaması muhtemel. Kamu tarafındaki resmi tatil dokuz güne uzatıldığı için iç piyasalarda sakinlik gözlemlenebilir."
Borsa İstanbul ve Dolar Pozisyonu
Borsa İstanbul, 9.709 puan seviyesinde tutunmaya çalışıyor ancak yükselişlerin kalıcı olmasını beklemiyorum. Endeksin 8.500-9.500 puan arasında dalgalanacağını tahmin ediyorum. "Borsadaki hisselerimi satıp dolarda beklemeyi tercih ediyorum," diyen Memiş, dolar pozisyonunu bayram tatiline taşımayı planlıyor.
Dolar ve Altın Stratejisi
Memiş, dolar kuru hakkında yaptığı değerlendirmede, "Dolar hala ucuz. Doların baskılanmadığı seviyelerde daha gerçekçi bir değerleme ile yukarı yönlü hareket etmesini bekliyorum," dedi. Altın ve gümüş yatırımlarıyla ilgili ise, "Altın ve gümüş fiyatlarını yüksek bulduğum için, bu iki piyasadan uzak duruyorum," diyerek, altın alarak bayram tatiline girmenin uygun olmayacağını vurguladı.
Bitcoin Yatırımı ve Kripto Piyasası
Bitcoin ile ilgili olumsuz bir bakış açısına sahip olmadığını belirten Memiş, "Bitcoin’de 85.500 dolar maliyetli pozisyonumu koruyorum ve hedefim 104.000 dolar seviyesi," dedi.
Uzun vadeli yatırımcılar için Bitcoin’deki dalgalanmaların önemli olmadığını ifade etti.
Bayram Tatili İçin Uyarılar
Döviz ve altın işlemleri: Bayram tatili boyunca döviz büroları, kuyumcular ve bankalar kapalı olacağı için herhangi bir hareketlenmeye karşı önceden tedbir alınması gerektiğini belirtti.
Sahte para riski: Emniyetin sahte banknot operasyonlarına dikkat çekerek, tatilde sahte döviz ve TL ile karşılaşılabileceği uyarısını yaptı.
Bayramda ticaret yapmaktan kaçının: Bayram tatili sırasında acele kararlar vermemek gerektiğini, özellikle emlak ve yatırım konusunda aceleci olmamayı önerdi.
Birikimlerinizi güvende tutun: Fiziki altın veya dövizi evde tutmamanın önemine değinerek, bu tür değerli varlıkların güvenli bir yerde muhafaza edilmesini önerdi.
Not: Yatırım tavsiyesi değildir.