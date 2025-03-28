İslam Memiş’ten bayram öncesi yatırımcı için kritik tavsiyeler: Uzak durun!

Memiş, dolar kuru hakkında yaptığı değerlendirmede, "Dolar hala ucuz. Doların baskılanmadığı seviyelerde daha gerçekçi bir değerleme ile yukarı yönlü hareket etmesini bekliyorum," dedi. Altın ve gümüş yatırımlarıyla ilgili ise, "Altın ve gümüş fiyatlarını yüksek bulduğum için, bu iki piyasadan uzak duruyorum," diyerek, altın alarak bayram tatiline girmenin uygun olmayacağını vurguladı.