İslam Memiş'ten beklenmedik "asgari ücret" tahmini!

Hükümet, işverenler (TİSK) ve işçi kesimi (TÜRK-İŞ) tarafından gerçekleştirilen toplantıların ardından Temmuz asgari ücret zammı belirlenecek. İlk toplantı yapıldı. Asgari ücret zammı için 2. toplantı ise 19 Haziran günü saat 14.00'te yapılacak.

Yüzde 25 zam yapılırsa asgari ücret 10.633 lira olacak. Yüzde 30 zam yapılırsa net asgari ücret 11 bin 58 lira olacak. Yüzde 35 zam yapıldığındaysa 11 bin 484 lira olacak asgari ücret yüzde 40'lık bir zam olması halinde 11 bin 909 liraya yükselecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 8 saat süren Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin ardından açıklamalarda bulunmuş, asgari ücrete ilişkin görüşmelerin yapıcı bir şekilde ilerlediğini ve tüm tarafların içine sinecek bir sonuç çıkacağını belirtmişti.

İSLAM MEMİŞ DEĞERLENDİRDİ: ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş bu kez asgari ücretle ilgili konuştu. Sosyal medyadan bir paylaşım yapan İslam Memiş, "Asgari veya diğer adıyla minimum ücret, işçilere yasal olarak ödenebilcek en düşük maaş tutarıdır. Yani bir işçiye ödenebilecek minimum ücrettir" dedi. Memiş asgari ücret beklentisini de yazdı ve "Asgari ücret konusunda benim tahminim 10 bin 600 lira" dedi. Eğer İslam Memiş'in tahmini tutarsa asgari ücrete yüzde 25 zam yapılmış olacak.

Kaynak:Kaynak: https://haberglobal.com.tr/gundem/vatandas-en-az-15-bin-lira-bekliyor-iste-islam-memisten-beklenmedik-asgari-ucret-tahmini-257932