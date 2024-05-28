İslam Memiş'ten dolar, euro ve altınla ilgili yeni değerlendirme! Dikkat! Uzman isim beklentilerini açıkladı

İslam Memiş, yeni haftadaki değerlendirmeleriyle ilgili "Sakin bir piyasa bizi bekliyor" başlıklı bir yazı yazdı. İslam Memiş yazısında şu ifadeleri kullandı:

"Bu hafta yurt içi ve yurt dışı piyasalarda önemli bir veri akışı bulunmuyor.

Ondan sebep Mayıs ayını sakin bir seyirde uğurlayacağız.

Bu hafta dolar karşısındaki enstrümanlarda tepki alımları bekliyorum."