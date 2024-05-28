İslam Memiş'ten dolar, euro ve altınla ilgili yeni değerlendirme! Dikkat! Uzman isim beklentilerini açıkladı
Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, ekonomi piyasaları ile ilgili yeni değerlendirmelerde bulundu. Bu hafta yaşanabilecek gelişmelerle ilgili düşüncelerini açıklayan İslam Memiş, dolar, euro ve altınla ilgili dikkat çekici ifadeler kullandı. İşte İslam Memiş'in çarpıcı değerlendirmeleri...
Ekonomi piyasalarındaki hareketlilik sürerken vatandaşlar piyasalarla ilgili uzman isimlerin değerlendirmelerini merak ediyor. Konuyla ilgili yetkin kişilerin açıklamaları sıkı bir şekilde takip ediliyor.
Ekonomi piyasaları denince son dönemlerin akla gelen isimlerinin başında altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş geliyor. Açıklamaları ve değerlendirmeleri büyük merak uyandıran İslam Memiş'ten son dakika açıklamaları geldi.
Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, tv100.com'daki köşesinde yeni haftada yaşanabilecek gelişmelere ilişkin değerlendirmelerine yer verdi. İslam Memiş, borsa, altın, dolar ve euro kuru ile ilgili tespitlerini kaleme aldı.
İslam Memiş, yeni haftadaki değerlendirmeleriyle ilgili "Sakin bir piyasa bizi bekliyor" başlıklı bir yazı yazdı. İslam Memiş yazısında şu ifadeleri kullandı:
"Bu hafta yurt içi ve yurt dışı piyasalarda önemli bir veri akışı bulunmuyor.
Ondan sebep Mayıs ayını sakin bir seyirde uğurlayacağız.
Bu hafta dolar karşısındaki enstrümanlarda tepki alımları bekliyorum."