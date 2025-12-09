İslam Memiş'ten 'en önemli hafta' uyarısı! Gram altında alım fırsatı

Yılın son haftalarına girilirken altın fiyatlarında yaşanan dalgalanmalar yatırımcıların odağına yerleşti. A Haber canlı yayınına katılan Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, sene sonu ve 2026 yılı için önemli değerlendirmelerde bulundu.

ARALIK AYININ EN ÖNEMLİ HAFTASINDAYIZ

Altın piyasasında dalgalı seyrin sürdüğünü belirten Memiş, “Geçen hafta düşüşteydi, dün yüksekti, bugün tekrar geriledi. Aralık ayının en önemli haftasındayız. Bugün piyasalarda altının ons fiyatı ve gram fiyatında düşüşler var.” dedi. Şu anda gram altının 5.810 lira, ons altının ise uluslararası piyasalarda 4.204 dolar seviyesinde olduğunu aktardı.

“FED FAİZ KARARI YARIN AÇIKLANACAK.”

Memiş, yarın açıklanacak Fed faiz kararının piyasada belirsizlik yarattığını belirterek ons altında 4.160–4.260 dolarbandının takip edileceğini ifade etti. Gram altında ise 5.770–5.870 lira aralığının önemini vurguladı.

“BİR ALIM FIRSATI.”

İşçilik farkının kapanmasının yatırımcı lehine bir fırsat yarattığını belirten Memiş, şunları söyledi:

“Gram altın tarafında Aralık ayında çok önemli fırsatlar karşımıza çıktı. Ekim ayında 1 kilogram külçe altında 12.500 dolar işçilik vardı. Bu fark kapandı, 500 dolara geriledi. Bu nedenle 5.800 lira seviyesinin altındaki rakamlar bir alım fırsatı olarak öne çıkacaktır.”

Kısa vadede yıl sonuna kadar düşüş beklentisini dile getiren Memiş, ons altında 4.160–4.040 dolar bandına doğru geri çekilmeler görülebileceğini ifade etti.

2026 MANİPÜLASYON YILI OLACAK

Memiş, gelecek yıl için sert hareket beklentisini şöyle açıkladı:

“2026 yılında ons altın ve gram altın tarafında yükseliş yönlü beklentimiz devam ediyor. Bir bakacaklar sert düşüşler, bir bakacaklar sert yükselişler… Böyle sert dalgalanmaların yaşandığı bir piyasa bizi bekliyor.”

Memiş, Fed ve TCMB faiz kararlarının piyasa yönü açısından kritik olduğunu, yıl sonuna kadar yaşanacak geri çekilmelerin yatırımcılar için “takip edilmesi gereken fırsatlar” sunduğunu söyledi.

Haber bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi içermez.