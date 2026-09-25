İslam Memiş'ten ev alacaklara kritik tarih uyarısı! Bu ayları bekleyin

Finans Analisti İslam Memiş, piyasalardaki artan belirsizlik ve dalgalanma ortamında birikimlerini değerlendirmek isteyenler için örnek bir yatırım sepeti paylaştı.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
İslam Memiş'ten ev alacaklara kritik tarih uyarısı! Bu ayları bekleyin
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 Tek bir varlık sınıfına odaklanmak yerine riskin dağıtılması gerektiğine dikkat çeken Memiş, 1 milyon TL'lik birikimin dört eşit parçaya bölünebileceğini belirtti. Öte yandan konut almayı planlayan vatandaşlara ise yılın son dönemi için acele etmeme uyarısında bulundu.

1 MİLYON TL'LİK YATIRIM İÇİN DÖRTLÜ FORMÜL

Yüksek risk barındıran dönemlerde çeşitlendirmenin önemini vurgulayan İslam Memiş'in önerdiği örnek portföy dağılımı şu şekildedir:

Altın (Yüzde 25): 1 milyon TL'nin 250 bin TL'si altın varlıklarına ayrılıyor.

Gümüş (Yüzde 25): Portföyün 250 bin TL'lik kısmını gümüş oluşturuyor.

Bitcoin (Yüzde 25): Kripto para tarafında değerlendirilmek üzere 250 bin TL ayrılıyor.

Borsa İstanbul / BIST 100 (Yüzde 25): Kalan 250 bin TL ise Borsa İstanbul hisseleri veya fonlarına yönlendiriliyor.

KONUT ALACAKLARA "KASIM - ARALIK" UYARISI

Elindeki altını bozdurarak ev almayı düşünen yatırımcılara seslenen Memiş, hemen harekete geçilmemesi gerektiğini ifade etti:

Konut alımı için kasım ayının ikinci haftası ile aralık ayı arasındaki dönemin daha avantajlı olabileceğini belirtti.
Barınma amacıyla ilk kez ev alacaklar ile yatırım amaçlı mülk edinecek kişilerin aynı stratejiyle hareket etmemesi gerektiğine dikkat çekti.

PİYASALAR VE GELECEK DÖNEM BEKLENTİLERİ

Memiş'in paylaştığı diğer önemli piyasa öngörüleri:

Bitcoin ve Altcoinler: Bitcoin'de yıl sonu için 100 bin dolar beklentisini koruduğunu belirten Memiş, altcoin rallisi için ise 2027 yılının daha gerçekçi bir dönem olabileceğini söyledi.

Gümüş Hedefleri: Gümüşte 75 dolar seviyesinin kritik bir direnç olduğunu, olumlu haber akışlarıyla yıl sonuna doğru 96 dolar seviyesinin gündeme gelebileceğini ifade etti.

Borsa İstanbul: BIST 100 tarafında yatırım yapacakların kısa vadeli değil, en az 6-7 aylık perspektifle ve kademeli alım stratejisiyle ilerlemesi gerektiğini savundu.

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