İslam Memiş'ten ev ve araba alacaklara kritik uyarı: '5 gün çok önemli!'

Finansal analist İslam Memiş, altın, dolar ve Euro piyasalarındaki hareketleri değerlendirirken, ev ve araba almayı düşünen yatırımcılara önemli bir uyarıda bulundu. Memiş, yeni haftanın kritik bir dönem olduğunu belirterek, "Önümüzdeki 5 gün alım kararı vermek için oldukça önemli" dedi.

Piyasadaki dalgalanmalara dikkat çeken Memiş, yatırımcıları doğru zamanlama konusunda uyardı ve bu dönemde dikkatli hareket etmeleri gerektiğini vurguladı.

Memiş, konu hakkında şöyle konuştu:

"ABD Başkanı Donald Trump'ın tekrar seçilmesiyle piyasalarda 2 haftadır "Trump fiyatlaması" gördük.

Dolar karşısındaki tüm enstrümanlar değer kaybetmişti. Bu hafta rüzgarın terse döneceğini görebiliriz.

Yani, dolar karşısındaki enstrümanlarda tepki yükselişinin olacağı bir hafta bekliyorum. Bu hafta dışarda Avrupa enflasyon verisini, içerde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararını takip edeceğiz. Perşembe günü TCMB'nin faiz kararı açıklanacak.

Bu haftanın özelinde piyasalarda takip edeceğim bant aralıkları şöyle:

BIST100 ENDEKSİ;

9 bin 389 puan seviyesinden haftayı tamamlamıştı. Geçen hafta beklediğim 9 bin 400 puan seviyesi ve üzerini test etti. Yükselişini sürdürmesini bekliyorum. Bu hafta 9 bin 300- 9 bin 580 puan aralığını takip edeceğim.

DÖVİZ KURLARI;

Dolar/TL 34,43 lira, avro/TL 36,29 lira seviyesinden kapanış yapmıştı. EUR/USD paritesi nedenli Euro'nun daha hareketli olduğunu gözlemliyoruz.

EUR/USD paritesi 1,0521 seviyesine kadar gerilemiş, haftayı 1,0527 seviyesinden tamamlamıştı. Tepki alımlarıyla beraber bu hafta 1,0650 seviyesine kadar yükselebilir.

Döviz sevenlere Euro'nun ucuz olduğunu söyleyebilirim. Dolar mı, Euro mu? sorusunun cevabı ben de Euro'dur.

ONS ALTIN (XAU/USD);

2 bin 562 dolar seviyesinden kapanış yapmıştı.

Bu haftanın özelinde tepki alımıyla 2 bin 635 dolar seviyesine kadar yükselebilir. Tepki alımlarını bekleyenler için güzel bir hafta olacağını düşünüyorum. Gram altın yatırımcısı yine Ons altını takip edecek.

Ons nereye, gram oraya. Gram altın bu hafta 3 bin 50-3 bin 70 lira seviyesine kadar yükselebilir. Ev ya da araba almak için altın satma ihtiyacı olanlar bu haftayı değerlendirebilir.