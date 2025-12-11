İslam Memiş'ten Faiz Kararı Sonrası Flaş Altın ve Dolar Tahmini! Yatırımcılar Dikkat: "Tren Artık Geçti” Uyarısı

İki Merkez Bankası da Piyasaları Şaşırtmadı

Finans Analisti İslam Memiş, haftanın en önemli gündemi olan merkez bankası kararlarını değerlendirdi. Hem Fed'in hem de TCMB'nin faiz kararlarını piyasaların genel beklentisi doğrultusunda açıkladığını söyledi.

"Fed dün akşam 25 baz puan, TCMB ise bugün 150 baz puan faiz indirdi. Her iki Merkez Bankası da piyasa dostu bir karar vererek sürpriz yapmadı. Bu nedenle piyasalarda olumlu ya da olumsuz bir etkileşim görülmedi."