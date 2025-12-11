İslam Memiş'ten Faiz Kararı Sonrası Flaş Altın ve Dolar Tahmini! Yatırımcılar Dikkat: "Tren Artık Geçti” Uyarısı
Fed ve TCMB kararı sonrası Memiş, yatırımcılara "Tren artık geçti!" diyerek sert düşüş uyarısı yaptı. Altın'da alım seviyesini ve kredi musluklarının açılacağı net tarihi açıkladı. 2026 beklentileri ve mevduattan çıkan paranın yönü için açıklamalarda bulundu
İki Merkez Bankası da Piyasaları Şaşırtmadı
Finans Analisti İslam Memiş, haftanın en önemli gündemi olan merkez bankası kararlarını değerlendirdi. Hem Fed'in hem de TCMB'nin faiz kararlarını piyasaların genel beklentisi doğrultusunda açıkladığını söyledi.
"Fed dün akşam 25 baz puan, TCMB ise bugün 150 baz puan faiz indirdi. Her iki Merkez Bankası da piyasa dostu bir karar vererek sürpriz yapmadı. Bu nedenle piyasalarda olumlu ya da olumsuz bir etkileşim görülmedi."
Konut Kredisi Bekleyenler Yılın İkinci Yarısını İşaret Etsin
TCMB'nin faiz indirimlerinin konut ve ticari kredilere yansıyıp yansımayacağı sorusuna cevap veren Memiş, beklentilerin çok hızlı gerçekleşmeyeceğini vurguladı.
"Benim kişisel kanaatim, kredi musluklarının açılması ve ucuz kredi bulunması için iş insanları ve vatandaşların yılın ikinci yarısını beklemesi gerektiği yönünde. Faiz oranları yüzde 25'e gerilemeden bankaların kredi musluklarını açacağını tahmin etmiyorum."
İlk Kez Ev Alacaklara Özel Kredi Müjdesi Yolda
Konut alımı bekleyenler için Hazine ve Maliye Bakanlığı cephesinden bir müjde gelebileceğini öne sürdü.
"Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın üzerinde çalıştığı ve bitirdiğine inandığım bir düzenleme var: İlk kez ev alacaklara özel kredi ve özel faiz oranları 2026 yılının ilk çeyreğinde kamuoyuna açıklanabilir."
Mevduattan Çıkan Para Altına Yönelmeyecek
Faiz indirimleriyle birlikte mevduat faizlerinin geleceği ve paranın yeni adresi merak konusu oldu.
"Enflasyonun gerilemesiyle mevduat faizlerinde yüzde 40'ın altına sarkma olabilir. Buradan çıkan paranın altın ya da dövize yönelmesi yerine, ekonomi yönetiminin TL bazlı borçlandırmayı teşvik edecek farklı bir ürün ya da enstrüman çıkarması daha makul olacaktır."
Gümüş Yatırımcısına Şok İhtar: "Tren Artık Geçti"
Son haftalarda hızlı yükselen ve Memiş'in "şampiyonum" dediği gümüş için çok sert bir uyarı geldi.
"Gümüş yatırımcısı için tren artık geçti. Bu fiyatlar benim nazarımda alınacak fiyatlar değil. Gümüş tarafına dikkat edin, sert düşüşler kapıda. Canınız yanabilir, ters köşe olabilirsiniz. Özellikle umut parasıyla kısa vadeli giriş yapanlar çok dikkat etsin."
Gümüşteki Kazancı Altınla Takas Edin
Gümüşteki rekor yükselişi avantaja çevirmek isteyenler için Memiş iki önemli tavsiyede bulundu.
"Altın/Gümüş rasyosu 67-70 seviyesine gerilediği için elimizdeki gümüşü altınla takas etmek mantıklı bir fırsattır. İkinci olarak, sanal ortamdaki gümüşlerini fizikiye çevirmek isteyenler için muhteşem bir fırsat yakalandı."
Gram Altında Alım Fırsatı Başladı
Ons altın yükselmesine rağmen gram altındaki baskının nedenini işçilik maliyetlerinin düşmesine bağlayan Memiş, alım için kritik seviyeyi açıkladı.
"Gram altın Kapalıçarşı'da 5.815 TL seviyesinde. 5.800 TL seviyesinin altındaki rakamları alım fırsatı olarak görmekte fayda var. Kabaca 5.750 TL aralığını bir alım fırsatı olarak değerlendirin. Ocak ayı itibarıyla yükseliş yönlü beklentim devam ediyor."
Dolar Stabil, Euro'da Geri Çekilme Sürpriz Olmaz
Döviz piyasalarında Dolar/TL'nin 42,61 TL seviyesinde stabil seyrini koruduğunu ve yükseliş beklentisinin devam ettiğini belirtti.
"Euro/TL'nin 50 TL üzerine çıkışı Euro/Dolar paritesinin yükselmesinden kaynaklandı. Ancak paritede gerileme bekliyorum. Bu nedenle Euro/TL'nin tekrar 50 TL seviyesinin altına sarkması benim nazarımda sürpriz olmayacaktır."