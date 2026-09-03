İslam Memiş'ten gram altın bombası! 7 bin 500 TL için tarih verdi: Düğün yapacaklar hemen baksın

Ons altında temmuzda görülen 3.950 dolardan ağustostaki 4.688 dolar zirvesine kadar yaşanan sert tırmanışın ardından kâr satışlarının teknik bir gereklilik olduğunu belirten Memiş, 4.300 dolar seviyesinin güçlü bir destek tabanı oluşturduğunu açıkladı. Kısa vadede gram altında 7 bin TL ile 7 bin 500 TL aralığını işaret eden uzman isim, Kapalıçarşı'daki işçilik farkının eksiye düşmesiyle altın borcu olanlar ve düğün yapacaklar için nadir bir alım fırsatı doğduğunu vurguladı.

ONS ALTINDA 4.300 DOLAR DESTEĞİ VE YIL SONU 5.000 DOLAR HEDEFİ

Ons altında yaşanan geri çekilmenin jeopolitik gerilimlerden bağımsız olarak teknik kâr satışlarından kaynaklandığını aktaran Memiş, haftalık bazda 4.325 dolar üzerindeki tutunmaların yeni bir yükseliş dalgası başlatacağını belirtti:

Kısa Vadeli Hedef: 4.300 dolar desteğinin korunması durumunda bir sonraki direnç atağı 4.800 dolar seviyesine kadar uzanabilir.

Yıl Sonu Beklentisi: Yıl sonuna kadar ons altının 5.000 dolar barajını aşacağı yönündeki yukarı yönlü projeksiyon korunuyor.

GRAM ALTINDA 7.000 - 7.500 TL BANDI: "DOLAR/TL DESTEĞİ HENÜZ GELMEDİ"

Ağustos ayında gram altının tek başına 1.270 TL birden prim yaptığını hatırlatan Memiş, fiyatların şu ana kadar tamamen ons altını izlediğini söyledi. Dolar/TL kurundaki olası yukarı yönlü hareketlerin devreye girmesiyle gram altında çift yönlü bir destek mekanizması oluşacağını ifade eden Memiş, kısa vadede 7.000 TL - 7.500 TL bandının gündemde kalacağını bildirdi.

KAPALIÇARŞI'DA İŞÇİLİK FARKI EKSİYE İNDİ: DÜĞÜN YAPACAKLAR İÇİN TARİHİ FIRSAT

Fiziki piyasada dikkat çeken fiyat makasına işaret eden İslam Memiş, ekranlarda 6.720 TL olan gram altının serbest piyasada 6.690 TL seviyelerine kadar gerilediğini aktardı:

İşçilik Makası: Daha önce 12 bin 500 dolara kadar tırmanan fiziki altın işçilik farkı, yoğun satışlar ve zayıflayan talep neticesinde eksi 1.000 dolara kadar geriledi.

Borcu Olanlara Çağrı: Bu tablonun fiziki tarafta alım fırsatı yarattığına dikkat çeken Memiş; "Eğer bu işçilik farkı gerilemeseydi, gram altında 7.000 TL altını görmek imkansız olurdu. Düğün yapacaklar ve altın borcu olanlar bu dönemi iyi değerlendirmeli" dedi.

GÜMÜŞTE "YILIN ŞAMPİYONU" VURGUSU VE PETROLDE SEÇİM BASKISI

Memiş, diğer emtia gruplarına dair yol haritasını da paylaştı:

Gümüş Rallisi: Gümüşteki mevcut baskılanmanın geçici olduğunu belirten uzman isim, ilk etabın 75 dolar, yıl sonu hedefinin ise 96 dolar olduğunu; 2027 ve 2028 yıllarında da gümüşün performansıyla şampiyonluğu bırakmayacağını savundu.

Brent Petrol: 96 dolar seviyesini gören petrolde 90 dolar üzerindeki kalıcılığın zayıf olduğunu kaydeden analist, ABD ara seçimleri öncesinde yüksek petrolün istenmeyeceğini ve fiyatların yeniden 80 dolara çekilebileceğini; ancak jeopolitik çatışmaların kontrolden çıkması durumunda 100 dolar üzerinin riske girebileceğini ifade etti.