İslam Memiş'ten gram altın için 11 bin lira tahmini: Elinize para geçtikçe bunu yapın!

Altın fiyatlarıyla ilgili çarpıcı senaryolar paylaşan Memiş, belirsizliğin en üst seviyede olduğunu söyledi:

“Ons altın 5.257 dolar olur mu, 6.000–7.000 dolar olur mu? Evet olabilir. Bir hafta sonra 4.000 dolar olur mu? O da olabilir. Yukarı da gidebilir, aşağı da. Teknik olarak piyasa yorumlanamaz.”

Memiş’e göre fiyatları kimin ne zaman yönlendirdiğini yalnızca sistemin kendisi biliyor.