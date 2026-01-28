İslam Memiş'ten gram altın için 11 bin lira tahmini: Elinize para geçtikçe bunu yapın!
Altın fiyatlarındaki sert yükseliş sürerken finans analisti İslam Memiş’ten dikkat çeken açıklamalar geldi. Küresel piyasalarda köklü bir değişim yaşandığını vurgulayan Memiş, gram altın için 11 bin TL seviyesinin konuşulmaya başlandığını söyledi.
Altın fiyatlarındaki yükseliş devam ederken finans analisti İslam Memiş’ten merak edilen açıklamalar geldi. Hareketliliğin sıradan bir yükseliş olmadığını vurgulayan Memiş, emtia piyasalarında yaklaşık 50 yıldır görülmeyen bir sürecin yaşandığını belirtti.
Memiş’e göre artık klasik piyasa okuması yapılamıyor. Teknik analizlerin geçerliliğini yitirdiğini belirten Memiş, bu süreci “büyük resetleme” olarak tanımladı.
Emtia piyasalarındaki sert dalgalanmaya dikkat çeken Memiş şu ifadeleri kullandı:
“Altın, gümüş, platin, paladyum, bakır… Bütün emtia piyasası yaklaşık 50 yıldır görülmeyen bir süreçten geçiyor. Artık fiyatların teknik olarak takip edilmesinin bir anlamı olmadığı bir dönemdeyiz.”
Bu nedenle yükseliş ya da düşüş tahminlerinin sağlıklı olmayacağını söyleyen Memiş, yaşanan sürecin bilinçli şekilde yönetildiğini savundu.
Memiş’e göre küresel sistemde yaşanan dönüşüm planlı şekilde ilerliyor:
“Büyük resetleme dediğimiz süreci bilerek ve isteyerek erkene aldılar. Kağıt paraların dolaşımı artacak, bunu planlıyorlar.”
Bu sürecin yalnızca altını değil, tüm emtia piyasalarını etkilediğini belirten Memiş, yükselişlerin sistemsel bir dönüşümün parçası olduğunu vurguladı.
Altın fiyatlarıyla ilgili çarpıcı senaryolar paylaşan Memiş, belirsizliğin en üst seviyede olduğunu söyledi:
“Ons altın 5.257 dolar olur mu, 6.000–7.000 dolar olur mu? Evet olabilir. Bir hafta sonra 4.000 dolar olur mu? O da olabilir. Yukarı da gidebilir, aşağı da. Teknik olarak piyasa yorumlanamaz.”
Memiş’e göre fiyatları kimin ne zaman yönlendirdiğini yalnızca sistemin kendisi biliyor.
Gram altınla ilgili dikkat çeken bir değerlendirme yapan Memiş, şu sözleri kullandı:
“Gram altın 10.000 TL olur mu? Trump’ın yarın sabah ne diyeceğini söyleyin, ben de fiyatı söyleyeyim.”
Daha önce haziran ayı için 8 bin TL beklentisi olduğunu hatırlatan Memiş, gelinen noktada 11 bin TL’nin bile şaşırtıcı olmadığını söyledi:
“Yılın ilk ayı bitmeden 7.300–7.400 TL seviyesindeyiz. 11.000 TL’yi konuşmanın bile anlamı kalmadı.”
Yatırımcıların en çok yaptığı hataya da değinen Memiş, şu uyarıyı yaptı:
“Altın al-sat aracı değildir. Yapılması gereken tek şey var: fiyata değil, miktara odaklanmak. Elinize para geçtikçe almak.”
Memiş’e göre asıl sorun fiyat değil, fiziki altına erişim olacak.
“Artık soru ‘altın fiyatı ne olacak’ değil. İnsanlar bu dünyada fiziki altına sahip olabilecek mi, soru bu.”
Açıklamalarının sonunda sistem değişikliğine dikkat çeken Memiş, çok net konuştu:
“Fiziki altına sahip olan son nesil biziz. Kağıt parayı kullanan son nesil de biziz.”
Doların küresel etkisini kaybettiğini söyleyen Memiş, şu sözlerle uyardı:
“Dolar artık dünyada kullanılan bir para birimi olmaktan çıkıyor. Kağıt paralar zaten para değil. Değerli metaller gerçek paradır. Cebine kağıt para girdiği gün onu metalle değiştirmen gerekir.”