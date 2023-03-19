İslam Memiş'ten gram altın için: "Artık diyebilirim"
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, gram altındaki yükselişi için bazı değerlendirmelerde bulundu. Memiş, uzun vadeli tahminini de açıkladı.
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, gram altındaki yükselişleri değerlendirdi. Memiş, piyasalardaki diğer gelişmelere dair öngörülerini de dile getirdi.
Açıklamalarının yatırım tavsiyesi olmadığının altını çizen İslam Memiş, şunları söyledi:
- 22 Mart'ta FED'in faiz kararı açıklanacak, muhtemelen 25 baz puanlık bir faiz arttırımıyla tekrar yoluna devam eden bir FED var. Ancak 50 baz puanlık bir beklenti vardı, bu bankacılık kriziyle alakalı haber akışları FED'i biraz daha frenlemesine neden olduğunu tahmin ediyorum.
- O yüzden 50 baz puan değil de 25 baz puanlık bir faiz arttırımı gündeme gelebilir. Önemli olan FED hazirandan sonra biraz daha kenara çekilebilir. Bu faiz arttırımlarını geciktirebilir ve 2024 yılının ilk çeyreğiyle alakalı tekrar faiz indirimlerine gideceği beklentisi var. Bu da altın fiyatlarının önünü açacak faktörler arasında.
İSLAM MEMİŞ GRAM ALTIN İÇİN O CÜMLEYİ KURDU
İslam Memiş, gram altında yaşanan yükselişlere dair Twitter hesabından yeni bir değerlendirme yaptı:
- Gram altın serbest piyasalarda 1.200 lirayı gördü. Yani, artık altın yükseliş trendine girdi diyebilirim. Ekranlarda 1.183,80 Lira ama geçerli değil zaten.
Kaynak: HaberGlobal.com.tr