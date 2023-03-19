İslam Memiş'ten gram altın için: "Artık diyebilirim"

- 22 Mart'ta FED'in faiz kararı açıklanacak, muhtemelen 25 baz puanlık bir faiz arttırımıyla tekrar yoluna devam eden bir FED var. Ancak 50 baz puanlık bir beklenti vardı, bu bankacılık kriziyle alakalı haber akışları FED'i biraz daha frenlemesine neden olduğunu tahmin ediyorum.

- O yüzden 50 baz puan değil de 25 baz puanlık bir faiz arttırımı gündeme gelebilir. Önemli olan FED hazirandan sonra biraz daha kenara çekilebilir. Bu faiz arttırımlarını geciktirebilir ve 2024 yılının ilk çeyreğiyle alakalı tekrar faiz indirimlerine gideceği beklentisi var. Bu da altın fiyatlarının önünü açacak faktörler arasında.