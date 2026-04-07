İslam Memiş'ten gram altın için çok konuşulacak yıl sonu tahmini
İslam Memiş’in teknik analizlerine göre yıl sonunda dolar, euro ve altın ne olacak? Hepsi haberimizde...
İSLAM MEMİŞ YATIRIMCILARI UYARDI:
Para piyasaları uzmanı İslam Memiş, altın ve döviz kurlarındaki mevcut seviyeleri "manipülatif" ve "yanıltıcı" olarak nitelendirerek yatırımcıları uyardı.
Piyasalardaki dalgalanmayı analiz eden Memiş, enerji maliyetlerinden borsaya kadar geniş bir yelpazede yeni eşiklerin aşılacağını öngörüyor.
Küresel piyasalarda yaşanan hareketlilik, yatırımcıların güvenli liman arayışını ve piyasa uzmanlarının analizlerini gündemin ilk sırasına taşıdı.
İslam Memiş, serbest piyasa ile ekran fiyatları arasındaki makasın açıldığına dikkat çekerek, mevcut fiyatlamaların sağlıklı bir zemine oturmadığını vurguladı.
Enerji piyasalarındaki yükseliş eğiliminin enflasyon üzerindeki baskıyı artıracağını belirten Memiş, Brent petrol fiyatlarına dair teknik bir uyarıda bulundu:
İslam Memiş, Brent petrolün 113 dolar seviyelerine çıkması beklendiğini söyledi.
"ÜRETİM MALİYETLERİNİN ARTMASI KAÇINILMAZ"
Yansımalar: Bu artışın, pompa fiyatlarına doğrudan zam olarak yansıması ve üretim maliyetlerini tetiklemesi kaçınılmaz görünüyor.
Küresel Etki: ABD yönetiminden gelecek olası müdahalelere rağmen, enerji fiyatlarında kalıcı bir düşüşün öngörülmediği ifade edildi.
Borsa ve Gümüşte Yükseliş Beklentisi
Finansal piyasaların diğer enstrümanlarında da yukarı yönlü bir seyir hakim. Memiş, Borsa İstanbul ve gümüş piyasasına dair şu verileri paylaştı:
BIST 100: Endeksin yıl sonunda 16.000 puan seviyesini aşması kuvvetle muhtemel görülüyor.
Gümüş: Gram gümüşte 100 liranın altındaki rakamların stratejik bir alım fırsatı olduğu, yıl sonu bandının ise 135-145 TL aralığında gerçekleşebileceği belirtildi.
"Fiziki Altın Bulmak Zorlaşıyor"
Piyasada fiziki altın arzına dair sıkıntıların başladığına dikkat çeken Memiş, işçilik maliyetlerinin artış hızının altının ons fiyatındaki hareketten daha etkili olmaya başladığını savundu.
Uzman isim, elinde fiziki varlık bulunduran yatırımcıların, piyasadaki "yanıltıcı" geri çekilmelere karşı temkinli olması gerektiğini hatırlattı.
Merak Edilen Yıl Sonu Hedefleri: Altın ve Dövizde Yeni Eşikler
Piyasa dinamiklerini takip edenlerin en çok merak ettiği kritik eşikler ise haberin odak noktasını oluşturuyor.
. İslam Memiş’in teknik analizlerine göre yıl sonunda beklenen seviyeler şöyle:
Dolar ve Euro: Dolar/TL kurunun 50 TL seviyesine ulaşması, Euro/Dolar paritesinde ise 1.21 hedefinin gerçekleşmesi öngörülüyor.
Ons Altın: Küresel piyasalarda altının ons fiyatının 5.800 ile 6.000 dolar aralığını test etmesi bekleniyor.
Gram Altın: Serbest piyasada 7 bin lira sınırından dönen gram altının, manipülatif baskıların kalkmasıyla yıl sonunda 10.000 TL seviyesini görmesi en güçlü beklenti olarak paylaşılıyor.