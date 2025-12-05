İslam Memiş’ten gram altın için yeni uyarı: Bu eşik fırsat olarak değerlendirilebilir

Gündemdeki en önemli başlığın TCMB’nin açıklayacağı faiz kararı olduğunu vurgulayan Memiş, 100 baz puan düzeyinde bir indirimin mümkün olduğunu söyledi. Bu kararın borsa ve döviz tarafındaki hareketliliği artırabileceğini değerlendirdi.