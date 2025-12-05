İslam Memiş’ten gram altın için yeni uyarı: Bu eşik fırsat olarak değerlendirilebilir

İslam Memiş haftalık piyasa analizinde altın, dolar, gümüş, faiz indirimi ihtimali, nefes kredisine dair değerlendirmelerini açıkladı. İşte açıklamalardan öne çıkan başlıklar.

İslam Memiş’ten gram altın için yeni uyarı: Bu eşik fırsat olarak değerlendirilebilir - Resim: 1

Gündemdeki en önemli başlığın TCMB’nin açıklayacağı faiz kararı olduğunu vurgulayan Memiş, 100 baz puan düzeyinde bir indirimin mümkün olduğunu söyledi. Bu kararın borsa ve döviz tarafındaki hareketliliği artırabileceğini değerlendirdi.

İslam Memiş’ten gram altın için yeni uyarı: Bu eşik fırsat olarak değerlendirilebilir - Resim: 2

NEFED KREDİSİ

Kredi erişiminin merak edildiğini belirten Memiş, özellikle esnaf ve işletmeler için nefes kredisinin yeniden gündeme gelebileceğini söyledi. Bu adımın 2026’nın ilk çeyreğinde hayata geçebileceği öngörüsünde bulundu.

İslam Memiş’ten gram altın için yeni uyarı: Bu eşik fırsat olarak değerlendirilebilir - Resim: 3

ONS ALTIN

Altın yorumunda en dikkat çeken bölüm ons tarafı oldu. Memiş, 4 bin dolar üzerindeki seviyeleri yatırım açısından uygun bulmadığını belirtti. Altının kısa vadede 4.160–4.260 dolar aralığında dalgalanmasının normal olduğunu söyledi.

İslam Memiş’ten gram altın için yeni uyarı: Bu eşik fırsat olarak değerlendirilebilir - Resim: 4

GRAM ALTINDA KRİTİK EŞİK

Memiş, gram altın için 5.800 TL seviyesinin önemine dikkat çekti. Bu seviyenin altındaki geri çekilmelerin yatırımcılar tarafından fırsat olarak değerlendirilebileceğini belirtti. Uzun vadeli hedeflerde bir değişiklik olmadığını ifade etti.

İslam Memiş’ten gram altın için yeni uyarı: Bu eşik fırsat olarak değerlendirilebilir - Resim: 5

Memiş, gümüşte uzun vadeli beklentisini koruyarak gram fiyatında üç haneli seviyelerin 2026 planlamasında yer aldığını açıkladı. Bu nedenle mevcut pozisyonlarda uzun vadeli stratejinin geçerli olduğunu ifade etti.

İslam Memiş’ten gram altın için yeni uyarı: Bu eşik fırsat olarak değerlendirilebilir - Resim: 6

Memiş, Fed ve TCMB faiz kararlarının yılın son dönemi için belirleyici olacağını söyledi. Bu iki kararın ardından piyasalarda yeni bir yön arayışı oluşacağını ve yatırımcıların pozisyonlarına sahip çıkması gerektiğini vurguladı.

