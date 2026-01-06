İslam Memiş’ten gram altın uyarısı: Anormal bir durum
Altın başta olmak üzere tüm piyasalarda aynı anda görülen sert yükselişlere dikkat çeken İslam Memiş, bu tablonun sıradan olmadığını söyledi. Memiş’in “anormal” diyerek işaret ettiği süreçte yatırımcıları neyin beklediği merak konusu oldu
ALTINDA ANORMAL TABLO: İSLAM MEMİŞ’TEN UYARI
Altın, gümüş ve bakır fiyatlarında aynı anda yaşanan sert yükselişler piyasalarda dikkat çekiyor. Jeopolitik gelişmelerin güvenli limanlara yönelimi artırdığı bu süreçte, finans analisti İslam Memiş yatırımcıları uyardı.
“ALTIN FİYATLARI ÇOK HIZLI YÜKSELİYOR”
Altın tarafında olağanüstü bir durum yaşandığını belirten Memiş, fiyatlardaki yükselişin beklenen ancak hız açısından dikkat çekici olduğunu söyledi.
“Altın fiyatları çok hızlı yükseliyor. Zaten yıl başlamadan önce bu şartlar değiştikçe, savaşlar ve istikrarsızlıklar arttıkça altının destekleneceğini söylemiştik. Venezuela gerilimiyle birlikte altın yine yükseldi” dedi.
2026 HAZİRAN VURGUSU
Yeni yılla birlikte piyasalarda yeni bir döneme girildiğini ifade eden Memiş, 2026 yılının ilk yarısına dikkat çekti.
Memiş, haziran ayına kadar yükselişlerin devam edebileceğini söyledi.
“HEPSİ AYNI ANDA YÜKSELİYOR, BU ANORMAL”
Sadece altın ve gümüşte değil; döviz, Borsa İstanbul ve kripto paralarda da yükseliş yaşandığını belirten Memiş, bu tabloya dikkat çekti.
“BIST 100 endeksi %2’ye yakın yükseldi, döviz güçlü duruşunu koruyor, kriptolar da artışta. Ancak hepsinin aynı anda yükselmesi riskli ve anormal bir durum” ifadelerini kullandı.
İRAN GERİLİMİ VE ONS ALTIN
Piyasalarda İran’a yönelik olası bir müdahale beklentisinin fiyatlara yansıdığını belirten Memiş, ons altındaki sert hareketleri hatırlattı.
“Ons altın iki hafta önce 4540 dolardı, sonra 3300 dolara kadar geriledi. Şu anda yeniden yükselmiş durumda” dedi.
KRİTİK DİRENÇ SEVİYELERİ
Altında teknik seviyelere de değinen Memiş, önümüzdeki süreç için önemli rakamları paylaştı.
“Altın için önümüzde 4500–4600 dolar dirençleri var. Hatta 4800–4880 dolar seviyelerine kadar alan açılabilir. Ancak günlük dalgalanmalar çok sert. Gün içinde ons altında 100 dolar, gram altında 100 lira hareket görüyoruz” diye konuştu.
“2026 MANİPÜLASYON YILI”
Piyasalardaki sert dalgalanmaların artık normalleştirildiğini söyleyen Memiş, yatırımcılar açısından sistemsel bir değişime işaret etti.
“2026 yılı manipülasyon yılı. Gün içi dalgalanmalar normalleştiriliyor. Gümüşün ons fiyatı gün içinde 5 dolar oynuyor. Eskiden böyle bir şey piyasayı altüst ederdi ama artık normal kabul ediliyor” dedi.
YATIRIMCIYA NET UYARI
Yatırımcının kısa vadeli hamlelerden uzak durması gerektiğini vurgulayan Memiş, şu ifadeleri kullandı:
“Belirsizlik ve kaos var. Bu ortamda fiyat kovalamak yerine varlığı korumak daha önemli. Bundan sonra parayı korumak, para kazanmaktan daha zor olacak.”
“FİZİKİ VARLIĞIN SON NESLİYİZ”
Talebin çok yüksek olduğunu vurgulayan Memiş, piyasadaki yeni düzeni şu sözlerle anlattı:
“Fiziki varlık sahibi olan son nesil biziz. Artık rezervasyonla mal alınıyor. Bugünkü fiyattan kur bağlanıyor ama teslimat sonra yapılıyor. Kapalıçarşı’ya gidip bugün 30–50 kilo gümüş almak isteseniz alamazsınız. Talep çok yüksek. Sistem bundan sonra böyle işleyecek.”