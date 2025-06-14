İslam Memiş’ten gram altın uyarısı: 'En kötüsü daha gelmedi'
İran ile İsrail arasında artan gerilim, küresel piyasalarda jeopolitik riskleri yeniden gündeme taşıdı. Özellikle altın ve petrol fiyatlarında yaşanan hareketlilik dikkat çekti. Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, yatırımcılara önemli uyarılarda bulundu.
İsrail’in İran’a yönelik saldırısının ardından altın fiyatlarında yukarı yönlü hareketlenme gözlemlendi. Bu gelişmelerin ardından A Para canlı yayınına katılan İslam Memiş, piyasalardaki son durumu değerlendirdi.
Şu an itibarıyla ons altın 3.430 dolar seviyesinden işlem görüyor. Gram altın ise serbest piyasada 4.350 TL’ye ulaşarak nisan ayında gördüğü zirve seviyeyi yeniden test etti.
Memiş’e göre altının seyrinde İran-İsrail çatışmasının şiddeti, bölgesel bir savaş ihtimali ve Çin ile Rusya gibi küresel aktörlerin tutumu belirleyici olacak.
Kritik seviye: gram altında hedef 4.500 TL
İslam Memiş, gram altın için kısa vadeli hedefin 4.500 TL olduğunu belirtti. Ancak jeopolitik tansiyonun daha da artması durumunda bu seviyenin yukarı yönlü aşılabileceğini ifade etti.
Bazı yatırımcıların gündeme getirdiği “Gram altın 5.000 TL olur mu?” sorusuna ise temkinli yaklaşan Memiş, “Kısa vadede bu seviyeyi beklemiyorum. Ancak 4.500 TL’nin üzerinde kalıcılık sağlanırsa yukarı yönlü ataklar hızlanabilir” dedi.
Gram altın
Alış: 4.322 TL – Satış: 4.328 TL
Önceki kapanış: 4.284 TL
Çeyrek altın
Alış: 7.024 TL – Satış: 7.223 TL
Önceki kapanış: 7.045 TL
Ons altın
Alış: 3.427 TL – Satış: 3.432 TL
Önceki kapanış: 3.386 TL
Yarım altın
Alış: 14.048 TL – Satış: 14.446 TL
Önceki kapanış: 14.091 TL
Tam altın
Alış: 27.946 TL – Satış: 28.497 TL
Önceki kapanış: 28.024 TL
Cumhuriyet altını
Alış: 28.013 TL – Satış: 28.762 TL
Önceki kapanış: 28.052 TL