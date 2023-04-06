İslam Memiş'ten gram altın uyarısı: "Kararınızı gözden geçirin"

Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, gram altın için yeni uyarılar yaptı. Gram altındaki hareketlilik devam ederken, yatırımcısı da ne yapması gerektiği konusunda kararsız. Peki, Gram altındaki yükselişlerden sonra altın satılmalı mı, altına yatırım devam mı etmeli?