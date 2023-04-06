İslam Memiş'ten gram altın uyarısı: "Kararınızı gözden geçirin"
Gram altın ve gram gümüş tahminleriyle adından söz ettiren İslam Memiş, rekorlar kıran altın için yeni uyarılar yaptı. Memiş, "kararınızı gözden geçirin" diyerek bir uyarı yaptı, 10 bin TL üzerinden örnek verdi.
Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, gram altın için yeni uyarılar yaptı. Gram altındaki hareketlilik devam ederken, yatırımcısı da ne yapması gerektiği konusunda kararsız. Peki, Gram altındaki yükselişlerden sonra altın satılmalı mı, altına yatırım devam mı etmeli?
İslam Memiş, bu sorulara yanıt ararken, 10 bin TL'lik bir yatırım üzerinden örnek verdi:
- Altın uzun vadede değer kazanacak. Yıllık bazda 1450, 1550 beklentimiz devam ediyor. Hazirandan sonra gram tarafında yeni rekorlar diye cümleleri çokça duyacağız. Haber akışları göreceğiz.
- Gram tarafında cumhuriyet tarihinin yeni rekor denemesi dün yapıldı. Gram altın TL 1277 lira seviyesinde Kapalıçarşı'da burada da ons kaynaklı geri çekilme bekliyoruz. Elinde altın olan bu fiyattan satmalı mı, hayır. Makas aralığı buna alım satım için avantaj sağlamıyor. Riske girmemek gerekiyor.
AKLINIZDAN GEÇİYORSA DİKKAT! KARARI GÖZDEN GEÇİRİN
- Altın almayı ihmal etmiş, düğün yapacak, altın yatırımı yapacak olanlar da bu kararını gözden geçirmeli. Elinizi çabuk tutun, son alım fırsatları geliyor. Bundan sonra tekrar yukarı yönlü hareketlerini devam ettirecek bir altın fiyatları var.