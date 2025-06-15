İslam Memiş’ten gram altın ve gümüş uyarısı: Piyasalarda puslu hava, yeni fiyatlar kapıda

ONS ALTIN: YÜKSELİŞ VAR AMA TEMKİNLİ

İran-İsrail gerilimi sonrası ons altın fiyatının 3430 dolardan kapanış yaptığını belirten Memiş, “Nisan ayında 3500 doları test etmişti ama bu seviyeye ulaşamadı. Bu da piyasanın ‘en kötüyü’ henüz tam olarak satın almadığını gösteriyor.” dedi.