İslam Memiş’ten gram altın ve gümüş uyarısı: Piyasalarda puslu hava, yeni fiyatlar kapıda
Finans analisti İslam Memiş, İsrail-İran arasındaki gerilimin altın ve gümüş piyasalarına yansımasını değerlendirdi. Altın tarafında agresif yükselişlerin görülmediğini vurgulayan Memiş, yatırımcıları "puslu hava" konusunda uyardı. Gram altında hedef 4500 TL olarak belirlendi.
İsrail’in İran’a yönelik hava saldırılarıyla tırmanan bölgesel gerginlik, finans piyasalarında dikkatleri yeniden altın ve gümüş gibi güvenli limanlara yöneltti.
Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, sosyal medya üzerinden yaptığı değerlendirmede, altın ve gümüş tarafındaki fiyatlamalara dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Haber Global'e göre, Memiş, piyasalardaki belirsizliğin henüz tam anlamıyla fiyatlara yansımadığını belirterek, yatırımcıları “önümüz puslu, acele etmeyin” mesajıyla uyardı.
“PETROL VE SİLAH LOBİLERİ KAZANIYOR”
İslam Memiş açıklamalarında savaş senaryolarının finansal piyasalara etkilerini değerlendirirken, en büyük kazancın petrol ve savaş lobilerinin hanesine yazıldığını söyledi.
Memiş, “Petrol fiyatları %10’a yakın bir artışla 76 doları gördü, ardından 74 dolardan kapandı. Bu tür dalgalanmalardan en fazla savaş tüccarları kazanç sağlıyor.” ifadelerini kullandı.
ONS ALTIN: YÜKSELİŞ VAR AMA TEMKİNLİ
İran-İsrail gerilimi sonrası ons altın fiyatının 3430 dolardan kapanış yaptığını belirten Memiş, “Nisan ayında 3500 doları test etmişti ama bu seviyeye ulaşamadı. Bu da piyasanın ‘en kötüyü’ henüz tam olarak satın almadığını gösteriyor.” dedi.
Analist, önemli destek seviyeleri olarak 3380 ve 3280 dolar aralığını işaret etti. Altın fiyatlarının agresif yükselmediğine dikkat çeken Memiş, piyasaların yaşanan jeopolitik gelişmelere artık daha temkinli ve alışkın yaklaştığını belirtti.
GRAM ALTIN: 4500 TL HEDEFTE, ANCAK PUSLU HAVA RİSKİ VAR
İslam Memiş’in değerlendirmesine göre, gram altın nisan ayında 4350 TL seviyesini görürken, şu anda 4400 TL civarında işlem görüyor. Ancak yatırımcıların bu seviyelerden işlem yaparken dikkatli olması gerektiğini vurgulayan Memiş, “Bu puslu hava dağılınca gram altında 4300 TL altına sarkmalar görülebilir. 4250 TL destek seviyesi olarak izlenmeli” dedi.
Memiş, kısa vadede hedefin 4500 TL olduğunu, bu seviyenin ardından ise küresel ekonomik gelişmelerin ve merkez bankalarının faiz kararlarının belirleyici olacağını dile getirdi.
GÜMÜŞTE BEKLENTİ YÜKSEK, FİYAT HENÜZ YANSIMADI
Altınla kıyaslandığında gümüşün daha düşük performans gösterdiğini belirten Memiş, “Gümüş savaş ortamına rağmen tepki vermedi. 35.80 dolar destek seviyem vardı, 35.41’e kadar geri çekildi. Bu bir teknik düzeltme.” dedi.
Yıl sonu için gümüşte 40-45 dolar seviyelerini hedefleyen Memiş, gram gümüşte ise 50-55 TL beklentisinin devam ettiğini ifade etti. Memiş’in bu noktadaki vurgusu netti: “Altın mı gümüş mü? Cevap: Gümüş.”
Altın ve gümüş piyasalarındaki hareketliliğin bir diğer belirleyicisinin ABD Merkez Bankası (FED) olacağını kaydeden Memiş, temmuz ayında başlaması muhtemel faiz indirimlerinin, yeni fiyat hareketlerinin önünü açabileceğini söyledi.